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營商環境日益惡化…美媒：研究指57%台企正在或考慮撤出大陸

中央社／ 台北18日電
華爾街日報報導，華府智庫戰略與國際問題研究中心專家研究指出，有57.4%的受訪台企正在或考慮撤離中國大陸，比例較美、歐及日本企業高。兩岸關係示意圖。路透
華爾街日報報導，華府智庫戰略與國際問題研究中心專家研究指出，有57.4%的受訪台企正在或考慮撤離中國大陸，比例較美、歐及日本企業高。兩岸關係示意圖。路透

華爾街日報報導，華府智庫戰略與國際問題研究中心專家研究指出，有57.4%的受訪台企正在或考慮撤離中國大陸，比例較美、歐及日本企業高，主因是中國大陸營商環境日益惡化，以及對台海可能爆發戰爭的擔憂揮之不去。

華爾街日報今天報導，40多年前當中國大陸重新開放，開始吸引境外投資者時，台灣人率先在中國大陸開設工廠，隨後日本人、美國人和歐洲人也到中國大陸投資。

不過，近年台灣的製造業、餐飲業等企業正撤出中國大陸。進軍中國大陸市場近20年的「鼎泰豐」今年8月宣布，將於10月底前結束華北14家門市（含廈門1家）的經營。

報導引述戰略與國際問題研究中心（Center for Strategic and International Studies）中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）擔綱的一項研究顯示，在2023年底接受訪問的約610家台灣企業中，有57.4%正在或考慮撤出中國大陸，原因包括中國大陸營商環境日益惡化，而且對台海可能爆發戰爭的擔憂揮之不去。

研究又指出，傾向撤出中國大陸的台企比例，遠高於其他國家的企業。如受訪的美國企業中，只有不到25%表示正考慮或已經開始撤出中國，受訪的歐洲和日本企業，分別只有約10%表示正考慮或已經開始撤出中國。

研究表示，台灣公司可能是「礦井里的金絲雀」，即台企的觀點和行為預示著全球公司可能會如何行動。

該研究又指出，除了對中國風險高度擔憂外，台灣企業似乎是想對沖風險及考慮實現地區和全球生產布局多元化，而不是要與中國徹底脫鉤。台灣公司愈來愈多將部分業務從中國大陸轉移到南亞和中亞，主要是印度。

甘思德在研究報告中表示，今年7月前往台北時，當地一些企業高階主管向他表示，在總統賴清德的領導下，政府明確推動台灣企業向亞洲（不含中國大陸）多元化發展，目的是加強台灣與亞洲其他國家的聯繫，及提高台企的競爭力。

台海 台灣人 華爾街日報 風險

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