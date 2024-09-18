遠遠超車比亞迪！陸車企奇瑞出口領先「悶聲發大財」 上半年輕鬆入帳1.2兆

提起大陸汽車圈目前最當紅的炸子雞，非比亞迪莫屬，不過還有一家車企「奇瑞」，在汽車出口方面遙遙領先，今年上半年出口53萬輛，輕鬆入帳人民幣2,700億元（新台幣1.2兆元），堪稱悶聲發大財的「出海王者」。

易車網報導，根據中國汽車協會先前公佈數據，今年上半年奇瑞以53.2萬輛的整車出口量，反超上汽集團成為出口銷冠。和2023年同期相比，奇瑞年增10.14%。

這一成績擊敗上汽集團維持了7年的大陸整車出口排名第一的記錄，上汽上半年出口43.9萬輛，年減9.1%，被奇瑞大幅超越。

排在後面的企業，還有長安、吉利、比亞迪和長城，四家的出口量在20萬輛到30萬輛之間，其中，比亞迪和長城的表現非常接近，分別為20.7萬輛和20.2萬輛。然而比亞迪出口量還不到奇瑞的一半。

2021年至2023 年，奇瑞年銷量接連實現96.2萬輛、123.3萬輛、188.1萬輛，三年接近翻一倍。

自2023年1月開始，奇瑞已連續18個月出口量高於在大陸本地零售銷量，且部分月份出口量是大陸零售量的一倍以上。

奇瑞是大陸最早布局海外市場的汽車公司之一，在2021年開始向南美、中東等地出口汽車。2014年奇瑞在巴西建廠，成為第一個在當地投資設廠的大陸汽車品牌。這座工廠的年產能達15萬輛，是奇瑞最大的海外工廠。

奇瑞也在今年首次進入了世界500強榜單，奇瑞集團2023年營收突破人民幣3,000億元，而今年上半年營收就達到人民幣2,700多億元，預估全年營收有望突破人民幣5,000億元，再創新高。

與過往相較，大陸汽車仍以傳統燃油車為主，新能源車占比較低。不過今年上半年，大陸新能源汽車出口量為 99.9萬輛，在整體出口量中的占比已達34%。