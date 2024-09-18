歐中就進口電動車關稅案磋商 陸再呼籲歐方：認真考慮業界建議

中國大陸與歐盟正就進口電動車關稅案進行磋商，但目前看來雙方達成共識的可能性不高，談判可能以破局收場，大陸外交部發言人林劍今天就相關議題回應稱，歐方的調查（針對大陸電動車）是典型的保護主義和政治主導的行為，損害歐盟綠色轉型的進程和全球應對氣候變遷的努力。他並稱，中方已提出了靈活解決方案的建議，希望歐方認真考慮業界的合理關切和建議。

此前，正在歐洲交涉此案的大陸商務部長王文濤近日接連會見義大利副總理兼外長塔加尼，以及德國經濟部長哈貝克、德國總理府部長施密特等人，據大陸商務部新聞稿，王文濤稱中方始終抱持最大誠意、付出了巨大努力，盼透過對話磋商解決問題，然而歐盟還是對大陸電動車施加高額稅率，而且拒絕了大陸業者提出的方案。

王文濤直言，中方深感失望，但不會放棄努力，將堅持把磋商進行到最後一刻。

今天下午，大陸外交部發言人林劍主持例行記者會，彭博社記者提問：中方官員與歐盟官員將在布魯塞爾就歐盟對中國電動車徵收關稅舉行會談，中國希望透過此次會談傳達什麼訊息、實現什麼目標？另外，中美雙方經濟部門將在北京就工業產能和出口關稅舉行會談，中美雙方希望傳達什麼訊息？

林劍回應稱，他想強調的是，這起調查是典型的保護主義和政治主導的行為，無視客觀的事實，罔顧世貿的規則，違背歷史的潮流，損害歐盟綠色轉型的進程和全球應對氣候變遷的努力。

他並稱，中方始終秉持最大的誠意，致力於透過對話磋商解決問題，並提出了靈活解決方案的建議。而歐方卻一面聲稱願意透過對話解決分歧，一面卻不斷地拒絕中方的提議，始終不給出任何具體的對案，希望歐方切實地拿出誠意和行動，認真地考慮中國業界的合理關切和建議。如果歐委會一意孤行，中方將採取必要措施，堅決捍衛中國企業和產業的合法權益。

至於中美經濟會談，林劍說，關於中方和美方的相關經濟部門的對話，建議向主管機關了解。