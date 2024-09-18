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阿里巴巴國際站AI工具「OKKI」 助台灣中小企業外貿

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
B2B電商平台 Alibaba.com 今（18）日宣布在台灣推出AI外貿獲客工具「OKKI AI數據管家升級版」。（記者陳湘瑾／攝影）
B2B電商平台 Alibaba.com 今（18）日宣布在台灣推出AI外貿獲客工具「OKKI AI數據管家升級版」。（記者陳湘瑾／攝影）

B2B電商平台Alibaba.com 今（18）日宣布在台灣推出AI外貿獲客工具「OKKI AI數據管家升級版」，Alibaba.com台灣總經理陳寶圭指出，Alibaba.com長期協助台灣中小企業外貿轉型，過程中發現許多企業面臨無法有效定位客群及追蹤客戶動向，導致難以鎖定專業買家、突破全球貿易激戰。該工具將以訂閱制模式提供精準商機定位、主動智慧行銷，全方面CRM管理等服務。

陳寶圭表示，使用AI工具已經是中小企業進行外貿的門檻之一，Alibaba.com推出的AI工具跟其他AI工具最大不同就是數據源，其使用20多年來積累的B端資訊，跨190個國家、18種不同語系裡面所積累下來的貿易行為數據跟溝通資訊。而「OKKI AI數據管家升級版」能讓中小企業可以用更聰明精準的途徑接觸到海外買家，提升台灣整體外貿表現。

Alibaba.com於今年初先在台灣上線外貿工具「AI生意助手」，利用AI功能幫助商家上架，提供文案、標題、擴充關鍵字建議、智慧生產圖片與影片，讓商品搜尋率和轉化率提升。商家使用該工具就能大幅減短產品發布的時間。Alibaba.com數據顯示，目前已經透過該工具發出近百萬的產品。

而在使用「AI生意助手」獲得流量後該如何轉換為訂單，「OKKI AI數據管家升級版」首先能為企業精確呈現買家輪廓，包括買家基本情況、企業真實性及買家採購時力等資料；其次在與客戶交涉過程中能自動擬定行銷計畫，以多種管道觸及潛在客戶；最後在CRM管理部分，透過AI資產盤點的通能，讓企業能聚焦在高價值客戶上，並動態更新客戶檔案。

杰毅有限公司代表蘇梓豪表示，OKKI能幫助簡化客戶管理和市場開發，更高效觸及全球家。相比過去使用其他的EDM行銷服務，OKKI能夠AI推薦買家，一鍵發出行銷EDM，此外一年收費約為6萬多，相當於一天使用一杯咖啡錢就可以取得服務。

客戶 溝通 電商

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