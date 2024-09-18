快訊

生食蝸牛釀禍！1985年「金蘭醬油家族」兩代五口慘死

大轉彎！民進黨妥協簽協商結論 同意立院20日開議

「不後悔來台！」陸艦艇長快艇闖淡水 未經許可入國罪判8月刑

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸逆周期調節力度將加大 降準預期升溫

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
業內人士指出，中國人民銀行貨幣政策將加大逆周期調節力度，新一次降準很大機率在今年第4季內落地。路透
業內人士指出，中國人民銀行貨幣政策將加大逆周期調節力度，新一次降準很大機率在今年第4季內落地。路透

近期中國人民銀行（大陸央行）釋放出降準還有空間的積極信號。業內專家表示，後續央行將繼續堅持支持性貨幣政策，更加有力支持經濟高品質發展。為更好保持流動性合理充裕，引導銀行增強貸款增長的穩定性和可持續性，貨幣政策或加大逆周期調節力度，新一次降準很大機率在今年第4季內落地。

中國證券報報導，大陸央行貨幣政策司司長鄒瀾日前表示，年初降准的政策效果還在持續顯現，目前金融機構的平均法定存款準備金率大約為7%，還有一定的空間。

從空間來看，東方金誠首席宏觀分析師王青指出，考慮到之前的幾次降準中，已執行5%存款準備金率的部分法人金融機構都沒有降準，這或許代表5%是當前存款準備金率的下限，那麼就還有2個百分點的降准空間。

從宏觀環境看，當前製造業PMI、物價、房地產仍在收縮，亟待致力貨幣政策，實施更大力度的逆周期調節。廣開首席產業研究院資深研究員劉濤認為，大陸銀行體系存、貸款同時出現增長乏力的情況，加上銀行存貸利差持續收窄，對銀行穩健經營及更好服務實體經濟造成壓力。

從歷史情況看，光大證券金融業首席分析師王一峰表示，央行每隔半年左右時間會適時降準釋放中長期流動性，對金融機構進行「補水」。上次降準時點在今年2月初，參考歷史情況，年內降準窗口已打開。

此外，9到12月中期借貸便利（MLF）到期規模合計人民幣4.28兆元，迎來到期高峰。擇機降準可在一定程度上預先對沖MLF到期影響，同時有利於淡化MLF中期政策利率色彩。

至於何時降準落地，王青認為，考慮到當前銀行體系流動性比較充裕，降准很可能安排在第4季實施，降準幅度將為0.5個百分點，釋放資金人民幣1兆元，主要是為了支持政府債券發行。

中國人民銀行 實體經濟 貨幣

延伸閱讀

大陸羽賽／相隔一年報仇 周天成力退地主第4種子

大陸羽賽／台將開胡！寶島女雙逆轉勝闖16強

大陸「反腐風」刮到教育界 教育部副部長杜玉波接受審查調查

比亞迪、賓士結束13年合作 外資精簡大陸布局再一例

相關新聞

廣州南沙傳取消限購 再推買房送戶口

繼廣州花都買房享受「準戶口」待遇後，近日廣州的另一外圍區域南沙區也傳出「買房即可落戶」的消息，此外，「解除限購」也在傳聞...

阿里巴巴國際站AI工具「OKKI」 助台灣中小企業外貿

B2B電商平台Alibaba.com 今（18）日宣布在台灣推出AI外貿獲客工具「OKKI AI數據管家升級版」，Ali...

大陸逆周期調節力度將加大 降準預期升溫

近期中國人民銀行（大陸央行）釋放出降準還有空間的積極信號。業內專家表示，後續央行將繼續堅持支持性貨幣政策，更加有力支持經...

滬指跌破2700點 下跌個股超4700檔

大陸中秋假期後首個交易日，A股延續跌勢。18日午後A股三大股指持續走弱，上證指數跌破2,700點，為今年2月6日以來首次...

家電巨頭美的集資逾300億 港IPO躍全球第5

中國家電巨頭美的集團集資逾300億(港幣，下同，約38.6億美元)17日在港交所掛牌，令香港今年IPO排名跳升至全球第五...

消費者更理性 中秋月餅銷售腰斬、電影票房疲軟

今年中秋節中國民眾出行相當活躍，較去年同期成長1成以上，但消費力道仍不足，包含月餅銷售、電影票房等數據疲軟乏力，機票飯店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。