大陸逆周期調節力度將加大 降準預期升溫

近期中國人民銀行（大陸央行）釋放出降準還有空間的積極信號。業內專家表示，後續央行將繼續堅持支持性貨幣政策，更加有力支持經濟高品質發展。為更好保持流動性合理充裕，引導銀行增強貸款增長的穩定性和可持續性，貨幣政策或加大逆周期調節力度，新一次降準很大機率在今年第4季內落地。

中國證券報報導，大陸央行貨幣政策司司長鄒瀾日前表示，年初降准的政策效果還在持續顯現，目前金融機構的平均法定存款準備金率大約為7%，還有一定的空間。

從空間來看，東方金誠首席宏觀分析師王青指出，考慮到之前的幾次降準中，已執行5%存款準備金率的部分法人金融機構都沒有降準，這或許代表5%是當前存款準備金率的下限，那麼就還有2個百分點的降准空間。

從宏觀環境看，當前製造業PMI、物價、房地產仍在收縮，亟待致力貨幣政策，實施更大力度的逆周期調節。廣開首席產業研究院資深研究員劉濤認為，大陸銀行體系存、貸款同時出現增長乏力的情況，加上銀行存貸利差持續收窄，對銀行穩健經營及更好服務實體經濟造成壓力。

從歷史情況看，光大證券金融業首席分析師王一峰表示，央行每隔半年左右時間會適時降準釋放中長期流動性，對金融機構進行「補水」。上次降準時點在今年2月初，參考歷史情況，年內降準窗口已打開。

此外，9到12月中期借貸便利（MLF）到期規模合計人民幣4.28兆元，迎來到期高峰。擇機降準可在一定程度上預先對沖MLF到期影響，同時有利於淡化MLF中期政策利率色彩。

至於何時降準落地，王青認為，考慮到當前銀行體系流動性比較充裕，降准很可能安排在第4季實施，降準幅度將為0.5個百分點，釋放資金人民幣1兆元，主要是為了支持政府債券發行。