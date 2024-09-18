滬指跌破2700點 下跌個股超4700檔

大陸中秋假期後首個交易日，A股延續跌勢。18日午後A股三大股指持續走弱，上證指數跌破2,700點，為今年2月6日以來首次，此外深成指、創業板指均跌超0.7%，Wind數據顯示，全市場超4,700檔個股下跌，不足600檔個股飄紅。

類股方面，Sora概念、消費電子、雲遊戲、建築裝飾類股跌幅居前。

第一財經日報報導，中信證券認為，從市場磨底的階段來看，近兩周中央匯金持續縮減購入股票型ETF的規模，「托底」性質資金流入的減少可能會加快股價充分反映市場預期和情緒的進度，縮短A股的磨底期。

從配置策略來看，在經濟基本面依舊偏弱、長久期國債利率不斷下行的環境中，紅利的底倉價值依舊存在，但在結構上要規避有基本面波動風險的品種；同時，目前已充分反映海外衰退和貿易摩擦風險的出海板塊中的優秀公司具備配置價值。

光大證券表示，從歷史來看，市場縮量下跌之後通常會迎來轉機。短期內，可以關注政策與經濟資料共振的機會。若未來政策進一步加力提效，經濟資料邊際好轉，市場情緒或將改善，A股有望出現反彈。不過，從歷史情況來看，市場中期底部通常需要基本面預期發生顯著變化。

渤海證券認為，目前市場仍在磨底階段。展望來看，伴隨海外降息過程的開啟，市場流動性環境將迎來改觀過程。行業配置方面，可重點關注AI模型將獲催化下，TMT類股的主題性投資機會；增量政策預期下，家用電器、社會服務行業的政策博弈性機會。

平安證券表示，當前A股估值整體處於歷史偏低水準，關注積極因素的邊際變化，海外流動性轉鬆進一步打開境內寬鬆空間，A股市場併購重組漸入活躍期，硬科技企業併購、央國企專業化整合等持續推進。

結構上繼續建議關注政策長期支持和產業催化活躍的方向，例如代表成長風格的新質生產力（TMT、電力設備、國防軍工、機械設備等）、高階製造業以及國企改革相關的投資機遇。