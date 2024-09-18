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廣州南沙傳取消限購 再推買房送戶口

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
廣州市南沙區。（圖／南方Plus客户端）
廣州市南沙區。（圖／南方Plus客户端）

繼廣州花都買房享受「準戶口」待遇後，近日廣州的另一外圍區域南沙區也傳出「買房即可落戶」的消息，此外，「解除限購」也在傳聞之列。儘管官方尚未公開發文確認上述房市政策調整的真實性，但在房市銷售的最前線，房產仲介及售樓處工作人員透露，政策已經在執行。

第一財經報導，近日未經官方證實卻流傳廣泛的南沙區相關政策內容顯示，全面解除南沙區商品房限購，南沙區不再納入限購區域範圍；其次，在南沙區購買商品住房可直接落戶，3年內不得市內跨區遷移。

另外，符合資格的人才在南沙區購買50平方公尺以上的商服類物業可直接落腳。

消息指出，關於南沙「取消限購」、「買房即可落戶」的政策調整內容，官方還未公開，某房地產仲介人士也表示，並未收到官方的「紅頭文件」。但是在一線房地產銷售市場，有房地產中介，樓盤銷售人員稱，上述政策已經開始執行。

廣東省住房政策研究中心研究員李宇嘉認為，買房落戶未來是普遍現象，甚至租房、有穩定居所等都可以入戶。李宇嘉也提及，想要買房落戶的居民應該關注戶口的含金量，例如是否有優質學位，另外要看市場對該區域房價的預期，以及區域內是否有大型且能夠提供大規模就業崗位的實體企業。

中原地產首席分析師張大偉先前發文表示，十幾年前買房送戶口的時代回來了。對於一二線城市，尤其是教育資源相對富裕的城市，「買房送戶口」的吸引力依然很大，例如二線城市中的天津，一線城市中的北京、上海。

北京 廣東 房地產

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