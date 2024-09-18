搶抓AI熱潮！歌爾股份擬分拆歌爾微 由A股轉戰香港

蘋果供應商之一、大陸耳機大廠歌爾股份日前公告，擬分拆歌爾微電子赴港IPO。這是自今年5月22日歌爾股份終止分拆子公司歌爾微，從A股轉向香港聯交所上市的最新動作。

據歌爾介紹，歌爾微從事微機電（MEMS）系統及裝置研發、生產與銷售，業務涵蓋晶片設計、產品開發、封裝測試和系統應用等環節。

歌爾微2023年收入年減3.5%，至人民幣30.2億元，純利更大跌3成，至人民幣2.26億元。

澎湃新聞報導，歌爾相關負責人表示，分拆上市符合「上市公司分拆規則（試行）」的各項規定，將真實、準確、完整、及時揭露上市的進度。

消息人士透露，歌爾股份分拆歌爾微的背後，是對自身發展策略的深思熟慮。歌爾股份已對內部核心研發部門進行全面優化與重組，聚焦XR、光學、微顯示、AI、汽車電子及汽車聲學等新興領域，以尋求新的成長點。

MEMS領域專家指出，在AI＋終端時代，以語音、視覺、手勢等多維度感官體驗為基礎的互動方式為MEMS感測器帶來巨大的發展機會。歌爾微作為大陸MEMS感測器龍頭，自然不能錯失良機。

此外，由於A股的市場嚴監管愈加嚴格，大陸企業紛紛選擇赴港上市。對有擴張需求的歌爾微而言，赴港上市是必然選擇，也是「最優解」。

從長期來看，歌爾微的獨立上市將為母公司帶來反哺，推動策略升級，力求實現「1＋1＞2」的效果。

目前，歌爾直接持有歌爾微87.75%股份，分拆完成後，歌爾將維持對歌爾微的控制權，續將歌爾微表現納入財務報表。

歌爾原計劃分拆歌爾微至深交所創業板上市，2021年10月獲深交所受理，並於2022年10月19日成功過會，計劃集資人民幣31.9億元。然而，歌爾2024年5月突然宣布，中止分拆歌爾微於深交所上市，4個月後決定轉戰香港主板申請IPO。