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中國中秋假期消費市場疲軟 月餅銷售與電影票房差

中央社／ 北京18日電

今年中秋假期，中國民眾出行較去年有所成長，但消費力道仍不足。平台顯示，月餅銷售與電影票房數據均不佳。

根據中國交通部統計，中秋假期第一天全社會跨區域人員流動量達2.16億人次，較去年中秋假期成長超過一成。儘管人員出行成長，中秋節最具指標性的月餅銷售卻嚴重下滑，平價、打折、低價成為今年賣餅市場的關鍵。

根據中國快速消費品線上零售監測機構「馬上贏」的數據顯示，今年中秋節前夕，主要門市的月餅類產品銷售額近乎腰斬，比去年下滑4成5，這是連續第2年下降。

據中國焙烤食品糖製品工業協會訊息顯示，2023年中國月餅產量在32萬噸，銷售額為人民幣220億元（下同，約新台幣990億元）。2023年中秋（2023年8月29日至9月28日）的月餅的銷售額較之前一年下降10.49%，禮盒銷售件數較之前一年下降8%。

2024年中秋節前夕（即8月16日至9月15日），月餅和禮盒都瘋狂降價，且沒有挽回銷量下降的趨勢。不少廠商都在中秋前夕加大折扣力度。

電影票房是另一個消費指標，不過票房也比去年假期差。中秋節檔期，中國電影票房報收3.89億元。依據數據顯示，這樣的成績近10年來僅比2022年中秋檔的3.71億元略高，與2019年同期創下的8.03億元的中國影史中秋檔最高票房紀錄相差甚遠。

東北證券首席經濟學家付鵬日前指出，過去10年中國消費升級很大程度是因為房地產價格帶來財富效應，現今效應減弱導致消費降級，並且預期消費降級的過程遠未結束。

中秋節 月餅 電影

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