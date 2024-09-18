快訊

國土法引爆綠營戰火 20綠委今籲調整時程

警濫查個資嚴重 重創形象威信

蘇力今將生成 吳德榮：雙颱雖不侵台 致未來1周多雨

133家泰企 包館參展東博會

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

泰國駐南寧總領事館總領事彬嘉瑪·塔維她雅濃近日受訪指出，泰國將包館參展第21屆中國—東協博覽會（東博會）。本屆東博會共有133家泰國企業參展，泰國商品館面積超過2700平方公尺，還設泰國中小企業商品展位。

中新社報導，第21屆東博會將於今年9月24日至28日在廣西南寧市舉行，圍繞促進中國—東協自貿區3.0版建設和區域高質量增長，展示中國大陸與東協國家合作的最新成果。

彬嘉瑪·塔維她雅濃稱，通過東博會平台，泰國的大米、水果、食材和調味品、橡膠製品、珠寶及時尚商品、家居裝飾、保健商品等受到中國大陸市場的廣泛歡迎。泰國的農民和企業家從中受益。泰國企業家每年都期待著有機會將其商品帶到東博會展示。 　　

「泰中合作空間廣闊。我們期待通過本屆東博會，為泰中各方面合作注入新活力，進一步推動泰中兩國在經貿、園區、文化、旅遊等多個領域的深入交流與合作。」她說。

廣西是中國大陸唯一與東協國家陸海相鄰的省區，是大陸與東協交流合作的前沿和窗口，歷來重視與泰國的友好交往。長期以來，雙方在經貿、科技、人文、教育等領域共謀發展、互利共贏，在互幫互助中結下了深厚情誼。 　　

「泰國民眾和廣西壯族民眾在語言和文化上的密切關係和相似性，很好地體現了泰中一家親。」彬嘉瑪·塔維她雅濃表示，廣西對泰國來說非常重要，泰國駐南寧總領事館將與廣西攜手合作，共同創造穩定、繁榮、可持續發展的未來。

目前，廣西是大陸學生學習泰語人數最多的省區之一，也受泰國留學生歡迎的學習中文的大陸省區之一。廣西與泰國每年相互間有大約2000名至3000名學生開展教育交流。

東協 泰國

延伸閱讀

「蘿蔔招聘」？ 廣西1醫院指定招聘籃球特長生 還須是主將

展瑞泰國工作吐血送醫 展榮看不下去開酸弟弟

19歲女坐泰國火車為拍片伸出列車外…下秒頭部猛撼電線桿 影片瘋傳

定向越野／泰國東南亞定向越野巡迴世界排名賽首站 中距離賽謝品昇第7

相關新聞

歐駁陸電動車提案 談判瀕破裂

在歐盟否決大陸電動車業者提出的「最低進口價格」提案後，歐中磋商陷入瓶頸，大陸商務部長王文濤十六日在羅馬會見義大利副總理兼...

美副財長明訪陸 談產能過剩

中國大陸正與歐盟展開電動車磋商之際，美國副財長尚博十九日也將率團訪陸，並與大陸舉行第五次經濟工作組會議，美方可能再度聚焦...

中秋消費疲軟…陸月餅銷售腰斬 電影票房差

今年中秋節大陸民眾出行相當活躍，較去年同期成長一成以上，但消費力道仍不足，包含月餅銷售、電影票房等數據疲軟乏力，機票飯店...

哈貝克會晤王文濤：歐中應談判解決電動汽車關稅問題

（德國之聲中文網）德國經濟部長哈貝克周二（9月17日）在柏林與中國商務部長王文濤會晤。德國經濟部在會晤後表示，會談的中心議題是關於公平競爭，特別是在歐委會對中國進口電動汽車反補貼程序的背景下。哈貝克表

南航復飛廣州至️阿德萊德

中國南方航空廣州往返阿德萊德航線復飛發布會當地時間15日在阿德萊德機場舉辦。南澳大利亞州州長馬思諾表示，復飛廣州與阿德萊...

133家泰企 包館參展東博會

泰國駐南寧總領事館總領事彬嘉瑪·塔維她雅濃近日受訪指出，泰國將包館參展第21屆中國—東協博覽會（東博會）。本屆東博會共有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。