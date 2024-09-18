133家泰企 包館參展東博會
泰國駐南寧總領事館總領事彬嘉瑪·塔維她雅濃近日受訪指出，泰國將包館參展第21屆中國—東協博覽會（東博會）。本屆東博會共有133家泰國企業參展，泰國商品館面積超過2700平方公尺，還設泰國中小企業商品展位。
中新社報導，第21屆東博會將於今年9月24日至28日在廣西南寧市舉行，圍繞促進中國—東協自貿區3.0版建設和區域高質量增長，展示中國大陸與東協國家合作的最新成果。
彬嘉瑪·塔維她雅濃稱，通過東博會平台，泰國的大米、水果、食材和調味品、橡膠製品、珠寶及時尚商品、家居裝飾、保健商品等受到中國大陸市場的廣泛歡迎。泰國的農民和企業家從中受益。泰國企業家每年都期待著有機會將其商品帶到東博會展示。
「泰中合作空間廣闊。我們期待通過本屆東博會，為泰中各方面合作注入新活力，進一步推動泰中兩國在經貿、園區、文化、旅遊等多個領域的深入交流與合作。」她說。
廣西是中國大陸唯一與東協國家陸海相鄰的省區，是大陸與東協交流合作的前沿和窗口，歷來重視與泰國的友好交往。長期以來，雙方在經貿、科技、人文、教育等領域共謀發展、互利共贏，在互幫互助中結下了深厚情誼。
「泰國民眾和廣西壯族民眾在語言和文化上的密切關係和相似性，很好地體現了泰中一家親。」彬嘉瑪·塔維她雅濃表示，廣西對泰國來說非常重要，泰國駐南寧總領事館將與廣西攜手合作，共同創造穩定、繁榮、可持續發展的未來。
目前，廣西是大陸學生學習泰語人數最多的省區之一，也受泰國留學生歡迎的學習中文的大陸省區之一。廣西與泰國每年相互間有大約2000名至3000名學生開展教育交流。
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