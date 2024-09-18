南航復飛廣州至️阿德萊德

中國南方航空廣州往返阿德萊德航線復飛發布會當地時間15日在阿德萊德機場舉辦。南澳大利亞州州長馬思諾表示，復飛廣州與阿德萊德的航線，將極大促進當地與中國大陸乃至世界各地區之間的旅遊和貿易。

中通社報導，據大陸駐阿德萊德總領事館消息，當天，澳洲旅遊部長貝蒂森、貿易投資部長周凱奇、南航澳紐區域總經理孫志興、阿德萊德機場總經理庫克斯以及當地主要媒體也一同出席了發布會。

馬思諾表示，對復飛後當地旅遊和貿易等行業發展充滿信心，歡迎並祝賀南航復飛，他認為這將極大促進南澳與中國大陸及至世界其他國家和地區之間的旅遊和貿易，為南澳帶來可觀經濟收益和工作機會。

貝蒂森、周凱奇分別介紹了各自部門為推動南航復飛所做的工作，對復飛後南澳旅遊和貿易等行業的發展充滿信心。

中國大陸駐阿德萊德代總領事皮立軍表示，希望雙方抓住中澳關係積極穩定發展的機遇，採取有效措施，進一步密切雙方在經貿、旅遊、教育等領域交流合作。歡迎更多澳洲朋友赴華參觀旅遊。

據悉，自今年12月11日起，南航每周將安排3趟廣州與阿德萊德往返航班，訂票系統目前已開通。