星商擬購復星Club Med股權

大陸民企巨頭復星國際正透過處置資產和減少借款努力降低負債。外媒指出，新加坡凱德投資正與復星國際深入商談，要以數億歐元收購法國豪華連鎖度假村Club Med約20%到30%的股份。

彭博報導，市場分析人士認為，這筆交易若成功，將進一步強化凱德投資在全球度假村市場的地位，並為復星國際帶來可觀的資金流入，助力其未來的擴展計劃。

凱德投資隸屬於淡馬錫控股私人有限公司旗下的凱德置地集團，凱德投資在擊敗包括私募股權公司在內的多個對手後，成為最有可能的買家。

復星國際在降負債方面的進展，使成為近年來少數幾個見證全球投資者信心回升的大陸大型企業集團之一。

復星在集團董事長郭廣昌支持下，透過上市休閒子公司復星旅文集團擁有Club Med。Club Med以全包式度假村而聞名，提供一系列休閒活動。Club Med網站顯示，該公司在法國阿爾卑斯山、馬爾代夫等全球旅遊勝地經營著60多個度假村。

新浪財經報導，誕生於法國的全球「精緻一價全包」度假品牌Club Med，於2015年加入復星，之後一路在全球各大洲多點開花。在南美，Club Med成功把握了增長機遇，使得巴西一躍成為Club Med全球按營業額劃分的第二大市場。

在北美，2023年新開業的魁北克夏洛瓦度假村，帶動整個北美地區營業額年增15.6%。在亞太，Club Med於北海道滑雪勝地布局的雪村已達到四座，每年雪季都吸引大量來自東南亞與大陸的遊客。在大陸，從無到有，目前Club Med度假村已達到11家，成為全球第二大客源地。