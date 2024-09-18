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美官員明訪陸 談產能過剩

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導

美國將再有經濟領域高階官員訪問大陸。據《華爾街日報》報導，美國副財長尚博19日至20日將率團訪陸，與陸官員商討產能過剩問題，這次會議是雙方「經濟工作組」第五次會議。

報導引述尚博聲明表示，屆時將討論大陸宏觀經濟失衡及產業政策，後者可能對美國及世界勞動者和企業造成重大損害。美國代表團還將與大陸就一些合作領域進行討論，例如許多發展中國家面臨的債務和融資挑戰。報導強調，尚博將再度警告大陸製造業的產出「已大到世界無法吸收的程度」。

上一次經濟工作組會議於今年4月於美國華府舉行，根據大陸官方消息，雙方就全球及雙方宏觀經濟形勢和平衡增長等議題進行深入、務實、建設性的溝通。大陸就美對其經貿限制措施表達了關切，並就產能問題進一步回應。

美國近期多次指控大陸產能過剩。尚博7月在美國外交關係協會發表演講指，他擔憂大陸經濟的特點使得某些製造業行業過度集中，造成工業產能過剩，「這嚴重波及全世界，破環我們集體的供應鏈韌性」。他當時警告，如有必要，美國將採取防禦措施，但美國傾向於大陸「自行採取行動」。

他說，「在訪問期間，我們將進一步討論中國的宏觀經濟失衡以及產業政策，這些政策有可能對美國及世界各地的勞動者和企業造成重大損害。」聲明並指，美國代表團還將在工作組會議上與中方就一些合作領域進行討論，例如許多發展中國家面臨的債務和融資挑戰。

公開資料顯示，2022年11月峇里島拜習會雙方同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調。去年9月迄今，雙方已成立「經濟工作組」、「金融工作組」、「商貿工作組」，由副部級官員對話，分別已舉行四次、五次、兩次會議。

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