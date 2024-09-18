中歐電動車案磋商恐觸礁

正在歐洲準備與歐盟官員就電動車反補貼案進行磋商的大陸商務部長王文濤指出，歐盟對中國電動汽車反補貼調查是當前影響中歐經貿合作的重大問題。「歐委會草率、迅速地完全拒絕了中方提出的一攬子方案，沒有展現出通過磋商妥善解決問題的政治意願。」外界認為，中歐明（19）日正式磋商恐將觸礁。

王文濤本周在歐洲討論歐盟對陸製電動車反補貼案，並將於明日會晤負責貿易事務的歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基，就歐盟對陸製電動汽車反補貼案進行磋商。

中歐就電動車反補貼案磋商概況

王文濤16日先在羅馬會見義大利副總理兼外交與國際合作部部長塔亞尼（Antonio Tajani），雙方重點就歐盟對陸製電動汽車反補貼調查、中小企業合作等議題交換意見。

塔亞尼會後表示，他向王文濤指出義大利願意與中國合作，但是中國亦是競爭對手，並且重申義大利支持歐盟向中國電動車加徵關稅。

值得注意的是，路透報導，歐盟委員會已於16日指出，中國大陸電動汽車製造商為避免被加徵關稅而做出價格承諾的最後期限已過。由於製造商都是在期限日提出，他們的計劃全被拒絕後，已無法再提交。

對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院教授崔凡指出，在WTO爭端解決的過程中，雙方首先需要進行磋商，之後再進入專家組裁判程序。

有時候通過磋商，貿易救濟調查可能會以價格承諾或者最低限價的方式結案。磋商可能與貿易救濟調查程序同時進行。

就歐委會拒絕大陸業界提交的歐盟電動汽車反補貼案價格承諾解決方案，王文濤稱，此案影響中歐、中義的貿易和投資合作，嚴重打擊了陸企致力於歐洲市場發展的信心。

希望歐委會回應各方的呼聲，根據中歐領導人達成的共識，透過對話磋商妥善解決中歐經貿分歧。

彭博日前報導，歐盟27個成員國計畫25日表決向大陸進口電動車加徵最終關稅，一旦通過，歐盟對大陸電動車將在徵收10%標準進口關稅之餘，再加徵最高35.3%的關稅，最快自11月生效且為期五年。