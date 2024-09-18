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長城汽車插旗越南

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

長城汽車與越南成安集團宣布簽署合作備忘錄，雙方將進行完全散裝組裝（CKD）合作。

長城汽車官方稱，依託長城汽車34年的造車經驗，以及成安集團的本土化資源，2025年底長城汽車要實現越南汽車越南造，為越南用戶提供全品類、全動力、全領域的購車選擇。

完全散裝組裝（CKD）全稱為 Completely Knock Down，是一種貿易專用名詞，指的是以全散件形式進口零部件，然後在當地進行組裝的生產方式。除了CKD，還有半散件組裝（SKD）、直接組裝（DKD）。

IT之家報導，長城汽車已在泰國、巴西等地擁有三家全製程整車生產基地，在全球擁有多家散件組裝（KD）工廠。在越南實現組裝是長城汽車加速全球化進程的又一環。

以泰國為起點，長城汽車實現了泰國、馬來西亞、寮國、汶萊、越南等區域國家市場的常態化營運。

今年1月，長城汽車和馬來西亞上市集團公司EP Manufacturing Berhad（EPMB）完成CKD合作簽約，這是長城汽車在東協的首個CKD專案。EPMB 將在本地組裝長城汽車的電動汽車，以及旗下SUV、皮卡等多款車型。

越南 長城 馬來西亞

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