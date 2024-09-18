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比亞迪、賓士結束13年合作 外資精簡大陸布局再添一例

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸汽車製造商比亞迪已完全認購賓士所持騰勢新能源汽車10%的全部股權，此舉結束雙方長達13年的合作關係。 路透
大陸汽車製造商比亞迪已完全認購賓士所持騰勢新能源汽車10%的全部股權，此舉結束雙方長達13年的合作關係。 路透

大陸汽車製造商比亞迪已完全認購賓士所持騰勢新能源汽車10%的全部股權，比亞迪持有騰勢汽車比率由90%上升至100%，騰勢汽車正式成為比亞迪集團100%控股的子公司，聲明沒有披露交易金額。

香港經濟日報報導，此舉結束雙方長達13年的合作關係，且正值中歐貿易緊張局勢加劇之際，歐盟委員會正考慮對大陸電動車徵收最高36.3%的額外關稅。

歐盟成員國計畫下周就該提案進行表決。完成交易後，賓士完全退股騰勢，讓2010年成立的騰勢由「合資變大陸國產」，也成為外資精簡大陸汽車市場部署的另一個案。

賓士結束與比亞迪13年合資關係
賓士結束與比亞迪13年合資關係

第一財經日報報導，過去的豪車品牌重視「出身」，現在的豪車品牌注重技術。對比亞迪而言，透過對騰勢的完全控股，比亞迪將更好地整合內部資源，優化戰略布局。

在新能源汽車市場日益激烈的競爭環境下，透過集中優勢資源，提升騰勢品牌的競爭力和市場地位。

上海證券報報導，今年8月在2024騰勢汽車科技日暨騰勢Z9GT預售發布會上，比亞迪集團董事長王傳福談到騰勢的發展歷程時曾表示，因為品牌認知度不足、通路錯配等因素，騰勢成立後的很長一段時間，發展並不順利。

王傳福透露，截至2021年底，在長達八年的時間裡，騰勢累計虧損了近人民幣50億元（新台幣225億元）。

2021年12月比亞迪對騰勢的持股比率從50%提高到90%，並由此展開對騰勢技術和產品的全面換新和通路的獨立營運的改革。

2022年5月，騰勢推出首款豪華MPV騰勢D9。自上市至今，騰勢D9連續兩年穩居MPV全市場銷量冠軍。

今年9月，第20萬輛騰勢D9完成交付，騰勢D9正成為最快達成20萬銷量的新能源豪華MPV。

此外，比亞迪於今年8月發布騰勢全新專屬技術「易三方」，騰勢Z9GT作為全球首搭車型亮相。據騰勢汽車方面透露，騰勢Z9GT和騰勢Z9自8月20日開啟預售以來，平均每日訂單量超過1,500輛。


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