香港7月出口增8.7% 對台下滑

香港統計處發布統計數據顯示，今年7月香港商品整體出口貨量及進口貨量分別上升8.7%及6.5%。

值得注意的是，香港7月輸往越南的升幅顯著，然而，其輸往台灣和印度的貨量則下跌。

最新數據顯示，今年前7個月，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別累計上升7.8%及4.1%，商品整體出口價格及進口價格分別上升4.1%及3.7%。

具體來看，依主要目的地劃分，7月從香港輸往越南、大陸及美國的整體出口貨量上升，分別按年走升20.4%、16.7%及12.2%。另一方面，輸往台灣及印度的整體出口貨量則下跌，分別走低8%及27.6%。

同時，香港輸往美國（6.0%）、大陸（5.3%）、台灣（3.2%）及越南（1.5%）的整體出口價格均上升。而在輸往印度的整體出口價格則下跌1.4%。

在進口方面，來自南韓、台灣及大陸的進口貨量取得升幅，按年分別升27.3%、17.3%及8.6%。另，來自新加坡及日本的進口貨量則分別跌2.8%及5.7%。而7月來自所有主要供應地的進口價格均上升，包括新加坡、南韓、大陸、台灣及日本，依序為5.2%、5.2%、3%、1.5%及0.6%。

此外，在貿易價格比率指數方面，香港此一數據與去年同期比較在今年7月升幅1%，而在今年前7月則往上增0.4%。