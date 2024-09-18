港股交易 颱風天照常開市

港交所宣布已獲監管機構批准實施惡劣天氣交易將於下周一（23日）起正式生效。

港交所行政總裁陳翊庭昨（17）日指出，現在99.9%的券商已準備就緒。

新規定下，從9月23日起，即使香港出現八號風球或以上、黑色暴雨警告等惡劣天氣情況，證券和衍生產品交易、結算及交收均與常規交易日情況相若。

惡劣天氣交易啟動後，在交易所或透過交易所（包括滬深港通的北向及南向交易）進行的證券交易將不受惡劣天氣影響，仍與常規交易日的情況一樣，維持正常交易，所有交易所參與者需要於惡劣天氣下繼續提供交易相關的服務。

港交所自有交易以來，遇到颱風等惡劣天氣都會休市。因為以往港交所大廳有券商交易代表替客人買賣股票，一旦颱風來襲，交通停頓，他們無法上班，股票交易也無法進行。自2008年起，港交所共有20次因颱風緣故而全日休市或半天停市。而因颱風停市的狀況也將自23日起走入歷史。

香港電台報導，陳翊庭指出，港交所一直與業界緊密聯繫並進行演練，對於少量券商因自身原因未準備好，港交所會「單對單跟進」，以確保其服務的投資者得悉新安排的運作。

香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，前述重要改革，是各市場參與者及持份者同心協力、排除萬難的結果，認為金融市場最不希望有不肯定，落實改革後，能讓香港市場與國際接軌，做法一致。

香港財庫局也提及，在完成測試及市場演習環節後，佔證券市場超過99.9%的參與者，以及所有衍生產品市場參與者，已向交易所提交申報，表明已全面準備就緒在本月23日起的惡劣天氣日維持營運。