中秋消費疲軟…陸月餅銷售腰斬 電影票房差

今年中秋節大陸民眾出行相當活躍，較去年同期成長一成以上，但消費力道仍不足，包含月餅銷售、電影票房等數據疲軟乏力，機票飯店的價格則堪比淡季。

大陸交通部統計，中秋假期第一天全社會跨區域人員流動量達二點一六億人次，較去年中秋假期成長超過一成。極目新聞報導，中秋假期大陸境內不少熱門目的地坐飛機比搭高鐵便宜，有平台顯示平均機票價格比暑期下降四分之一。去哪兒大數據亦顯示，假期飯店預訂前百名目的地中，有三成與淡季價格持平。

而最具指標性的月餅，銷售則嚴重下滑。大陸快速消費品線下零售監測機構「馬上贏」的數據顯示，今年中秋前夕，主要門市的月餅類產品銷售額近乎腰斬，比去年下滑四成五，這已是連續第二年下降，而且是在月餅禮盒均價連年下降的背景下發生。

中國焙烤食品糖製品工業協會的消息指，去年大陸月餅產量卅二萬噸，銷售額人民幣二二○億元，今年則預計分別為卅萬噸與兩百億元。第一財經報導，不少廠商都在加大折扣力度，希望提前清倉。月餅銷售重鎮的廣東省食品安全保障促進會副會長朱丹蓬指，今年消費者需求發生根本性變化，購買更加「理性」，也更注重健康。

假期另一消費指標電影票房也未及去年。海量財經報導，去年中秋檔首日票房就達人民幣三點六八億元，但今年中秋檔期票房乏力，累計至十六日午後，含預售的票房僅突破兩億元。業內人士表示，雖然今年中秋檔類型豐富，但由於檔期短且缺乏大片，對觀眾的吸引力欠佳。

東北證券首席經濟學家付鵬日前在鳳凰灣區財經論壇中指出，過去十年的大陸消費升級很大程度上是基於房地產價格帶來的財富效應，該效應減弱導致消費降級，他預期消費降級的過程「遠未結束」。