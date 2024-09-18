聯想在印度生產 AI 伺服器

外電報導，聯想集團開始在印度南部的Pondicherry生產大型、功能強大的電腦產品，產品線不再局限於筆記型電腦及智慧手機等，還包括一個專注於人工智慧（AI）的實驗室，並製造人工智慧伺服器。

彭博報導指出，這些伺服器能執行的計算可支援如ChatGPT般的生成式人工智慧，而聯想在印度生產該類伺服器，並面向其國內和出口市場。

隨著中美貿易戰越演越烈，全球科技公司已將印度視為一個有吸引力的選擇以擴大業務。

分析指，雖然印度科技製造業的規模相對中國大陸仍很小，但在中美貿易戰下，不少企業將印度視為其中一個具吸引力的選項，現時已能生產iPhone，這次聯想在印度生產人工智慧伺服器，為另一里程碑。

聯想今年開始銷售專為運行微軟開發的人工智慧而設計的新型 Windows 電腦。正在大陸、美國、日本等地推出AI PC，首先推出的是高階機型。聯想集團IDG總裁Luca Rossi表示，計劃到2027年聯想所有新款個人電腦都將是AI PC。