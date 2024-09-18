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哈貝克會晤王文濤：歐中應談判解決電動汽車關稅問題

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）德國經濟部長哈貝克周二（9月17日）在柏林與中國商務部長王文濤會晤。德國經濟部在會晤後表示，會談的中心議題是關於公平競爭，特別是在歐委會對中國進口電動汽車反補貼程序的背景下。哈貝克表示：“對我來說，重要的是表明，德國並不害怕與中國競爭。正相反，我們接受競爭，但競爭必須是在公平的條件下進行。”

這位綠黨籍經濟部長還表示，貿易戰最終將損害雙方的利益，一定要避免。“我們需要政治解決方案。歐委會和中國應盡全力通過談判找到解決方案。”布魯塞爾方面已對中國電動汽車征收臨時特別關稅。北京可能實施反制措施。

歐委會負責歐洲的貿易政策。本周，布魯塞爾按計劃也將與中國商務部長王文濤舉行會談。倘若沒有改變，中國產電動汽車將在10%的正常稅率基礎上，額外征收最高35.3%的關稅。最終的決定還必須經由27個歐盟成員國表決。如果多數成員國並未投否決票，那麼，正式關稅將於10月底生效。多數成員國意味著至少15個國家，代表著65%的歐盟人口。

（路透社、法新社）

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