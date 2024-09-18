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華為三折機夯上演六搶一 首批僅供應100萬台

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
華為新款三折手機開啟預定至今十日，預約人數就超過626萬人，遠超市場預期。（路透）
華為新款三折手機開啟預定至今十日，預約人數就超過626萬人，遠超市場預期。（路透）

大陸科技巨頭華為新款手機Mate XT非凡大師三折機開啟預定以來，至今僅十日，預約人數就超過了626萬人，遠超市場預期。不過，從供應鏈訊息來看，目前華為三折機備貨量約為100萬台。快科技估算，20日開售後，將形成至少六、七個人（甚至更多）搶一台手機的局面。

華為三折機於10日正式發布，並將於20日10時08分正式開售。

華爾街見聞引述供應鏈人士說法稱，「目前我們收到的計劃，覈算下來，總備貨量（首批）約100萬台。」意味著新機供應可能相當稀缺。

而華為三折機與蘋果iPhone16發布會定在同一天，較勁意味濃厚，儘管手機類別不同，但不少民眾會將兩款新機比較。就價格而言，華為三折機定價人民幣19,999元起售，比蘋果最貴的16 Pro Max（1T版本13,999元），還要貴上人民幣6,000元，差距是一台iPhone 16基礎版的價格。

相較於蘋果iPhone16強調硬體升級，與步入AI應用，華為Mate XT非凡大師重點在於三折疊型態，該款手機提供單螢幕、雙螢幕和三螢幕共計三種形態，這種多變形態徹底改變了手機的使用方式和場景。

華為Mate XT的火爆，也強勢帶動產業鏈的關注度。其螢幕、軸承、結構件、電池四大模組的核心供應商，受到業界和資本市場的廣泛關注。

據產業鏈消息，華為正在與大陸國內產業鏈上下游企業展開深度合作，打造國產化供應鏈。

根據供應鏈資訊，華為三折疊手機軸承整體價值在人民幣1,000 元左右，組裝仍然是由台灣的兆利和富世達供貨。

Mate XT結構件中框供應商為瑞聲科技，以目前高端旗艦機結構件中框的單價為基礎計算，華為Mate XT結構件中框的價格應該在三倍以上，即人民幣 700 元至 1,000 元左右。

螢幕方面，華為Mate XT 非凡大師的柔性 OLED 顯示模組，供應商主要是京東方 A、維信諾、斯迪克等。

電池方面，華為Mate XT一部手機裡有三塊電池，總容量 5600mAh，續航持久，而每塊厚度僅 1.9mm，薄如蟬翼，極大節省了機身堆疊空間，華為稱其為「全球最薄矽負極大容量電池」。

根據供應鏈資訊，電池供應商為欣旺達。

人民幣 華爾街 超市

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