美副財長明訪陸 談產能過剩

中國大陸正與歐盟展開電動車磋商之際，美國副財長尚博十九日也將率團訪陸，並與大陸舉行第五次經濟工作組會議，美方可能再度聚焦於陸方「產能過剩」問題。

美國華爾街日報報導，美國副財長尚博十九日至廿日將率團訪陸，與陸方官員商討產能過剩的問題，這次會議是雙方經濟工作組的第五次會議。

報導引述尚博聲明表示，屆時雙方將會討論大陸的宏觀經濟失衡及產業政策，後者可能會對美國及世界勞動者和企業造成重大損害。美國代表團還將與大陸就一些合作領域進行討論，例如許多發展中國家面臨的債務和融資挑戰。報導同時提到，尚博將再度警告大陸製造業的產出「已大到世界無法吸收的程度」。

中美上一次經濟工作組會議於今年四月在美國華府舉行，根據大陸官方消息，雙方就全球及雙方宏觀經濟形勢和平衡成長等議題進行深入、務實、建設性的溝通。大陸就美國對其經貿限制措施表達了關切，並就產能問題進一步回應。

美國近期多次指控大陸產能過剩。尚博七月在美國外交關係協會發表演講指出，他擔憂大陸經濟的特點使得某些製造業行業過度集中，造成工業產能過剩，「這將嚴重波及全世界，破壞我們集體的供應鏈韌性」。他當時警告，如有必要，美國將採取防禦措施，但美國仍傾向大陸「自行採取行動」。

二○二二年十一月峇里島拜習會後，中美雙方同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調。去年九月迄今，雙方已成立「經濟工作組」、「金融工作組」、「商貿工作組」，由副部長級官員對話，分別已舉行四次、五次、兩次會議。