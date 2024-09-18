歐駁陸電動車提案 談判瀕破裂

在歐盟否決大陸電動車業者提出的「最低進口價格」提案後，歐中磋商陷入瓶頸，大陸商務部長王文濤十六日在羅馬會見義大利副總理兼外交與國際合作部長塔加尼時，批評歐盟草率且迅速地完全拒絕中方提出一籃子方案，沒有展現透過磋商妥善解決問題的政治意願。雙方已瀕臨談判破局。

歐盟廿五日將表決向大陸進口電動車加徵最終關稅，王文濤赴歐積極交涉，預計十九日會晤負責貿易事務的歐盟執委會執行副主席東布羅夫斯基，雙方將進行再次磋商。

不過，據路透報導，八月底大陸電動汽車製造商為避免被加徵關稅而做出的「最低進口價格」承諾已被歐方拒絕，而提出承諾的最後期限已過，製造商無法再提交。

歐盟執委會貿易議題發言人吉爾日前也稱，歐方不接受部分大陸電動車出口商提議用保證最低進口價格，以換取歐盟對大陸反補貼調查案加徵關稅。

王文濤十六日在羅馬會見塔加尼時批評歐委會草率、迅速地完全拒絕了中方提出的一籃子方案，沒有展現出透過磋商妥善解決問題的政治意願。他稱此案影響中歐、中義的貿易和投資合作，嚴重打擊陸企致力於歐洲市場發展的信心。希望歐委會回應各方呼聲，根據中歐領導人達成的共識，透過對話磋商妥善解決中歐經貿分歧。

據陸方發布，塔加尼稱，近日將與東布羅夫斯基通話，要求嚴格依照世貿組織規則及歐盟相關法律處理此案，避免因為此案干擾中歐經貿合作。義方希望歐中雙方透過對話磋商達成解決方案，同時歡迎大陸車企投資義大利。

不過，塔加尼在與王文濤會面前接受義媒「晚郵報」訪問時稱，已就歐盟對大陸電動車加徵關稅的提議表示支持，他認為這得以保護義大利企業的競爭力。

對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院教授崔凡指出，在ＷＴＯ爭端解決過程中，雙方先進行磋商，之後進入專家裁判程序。磋商過程中，貿易救濟調查可能會以價格承諾或最低限價的方式結案。磋商也可能與貿易救濟調查程序同時進行。

彭博報導，歐盟廿七個成員國計畫九月廿五日表決向大陸進口電動車加徵最終關稅，一旦通過，歐盟對大陸電動車將在徵收百分之十標準進口關稅之餘，再加徵最高百分之卅五點三的關稅，最快自十一月生效且為期五年。