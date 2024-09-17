取代輝達晶片缺口 CNBC點名華為等7家大陸競爭對手

美國持續對大陸半導體產業的制裁，雖然輝達可向大陸出口某些特定晶片，但早已迫使大陸加大力度提振晶片產業，鼓勵大陸本土企業與輝達競爭，CNBC界列舉包括華為、阿里巴巴和百度在內的一些大陸科技巨頭，都在試圖創造輝達的替代品。

CNBC報導，首先是華為，這是大陸科技領導企業之一，業務涵蓋電信基礎設施、消費性電子產品和雲端運算，晶片設計產品名為海思。

這家總部位於深圳的公司設計昇騰（Ascend）系列資料中心處理器，華為將這些晶片作為伺服器的一部分出售，這些伺服器進入資料中心訓練人工智慧模型，人工智慧伺服器的品牌名稱為Atlas。華為當前這一代晶片被稱為Ascend 910B，正準備推出Ascend 910C，該產品可能與輝達的H100產品相媲美。

接著分別是阿里巴巴和百度，雖然兩公司都購買輝達晶片，但也在為人工智慧流程設計自己的半導體。百度是大陸最大的網路公司之一，以崑崙品牌設計自己的晶片，用於伺服器和自動駕駛汽車。阿里巴巴的半導體設計單位T-Head開發一款名為含光800（ Hanguang 800）的AI推理晶片。

第四是壁仞科技（Biren Technology），與輝達一樣， 壁仞設計一個通用GPU，並擁有一個軟體開發平台，可在硬體之上建立應用程式。這些晶片是壁仞科技的Bili系列產品的一部分，目的用於資料中心的人工智慧訓練。去年，壁仞科技被添加到美國實體名單中，該名單限制獲取某些美國技術。

第五是寒武紀科技（Cambricon Technologies ），設計各種類型的半導體，包括從用於訓練人工智慧模型的半導體到用在設備上運行人工智慧應用的半導體。根據南華早報報導，寒武紀去年繼續發布重大虧損並裁員。寒武紀科技也被列入美國實體名單。

第六是摩爾線程（Moore Threads ），成立於2020年，正在開發旨在訓練大型AI模型的GPU 。MTT KUAE是該公司包含GPU的資料中心產品。根據網站上的聲明，公司的使命是成為「全球GPU領導者」。

摩爾線程還擁有一些大品牌公司的支持，包括TikTok所有者字節跳動、紅杉資本和紀源資本等大型創投公司都是摩爾線程的投資者。摩爾線程也被列入美國實體名單。

第七是燧原科技（Enflame Technology） ，這是大陸的另一家新創公司，力求將自己定位為輝達的本土替代品。該公司為專注於人工智慧訓練和流程的資料中心設計晶片。大陸最大的科技公司之一騰訊是燧原科技的投資者。