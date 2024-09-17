華為三折機預約量超626萬 開售恐現7人以上搶一台手機

大陸科技巨頭華為新款手機Mate XT 非凡大師三折機7日開啟預定以來，至今僅十日，預約人數就超過了626萬人。不過，從供應鏈訊息來看，目前華為三折機備貨量約為100萬台。快科技估算，20日開售後，將形成至少六、七個人（甚至更多）搶一台手機的局面。

華為三折機於10日正式發布，並於20日10時08分正式開售。

華爾街見聞引述供應鏈人士說法稱，「目前我們收到的計劃，覈算下來，總備貨量（首批）約100萬台。」意味著供應可能相當稀缺。

而華為三折機與蘋果iPhone16發布會定在同一天，較勁意味濃厚，儘管手機類別不同，但不少民眾會將兩款新機比較。

就價格而言，華為三折機定價人民幣19,999元起售，比蘋果最貴的16 Pro Max（1T版本13,999元），還要貴上人民幣6,000元，差距是一台iPhone 16基礎版的價格。

相較於蘋果iPhone16強調硬體升級，與步入AI應用，華為Mate XT 非凡大師重點在於三折疊型態，該款手機提供單屏態、雙屏態和三屏態共計三種形態，這種多變形態徹底改變了手機的使用方式和場景。一部手機里有三塊電池，總容量5600mAh，續航持久，而每塊厚度僅1.9mm，薄如蟬翼，極大節省了機身堆疊空間，華為稱其為「全球最薄矽負極大容量電池」。