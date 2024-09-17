港人喜到深圳消費 學者：大灣區融合自然現象

香港消費市場近年不振，原因是港人喜歡到中國大陸深圳消費；有學者認為，港人熱衷北上到深圳消費是經濟學上的自然現象，沒什麼好擔憂，只要香港提升自身不足，自然會有生意做。

浸會大學工商管理學院會計、經濟及金融學系副教授麥萃才今天接受中央社記者電話訪問時說，港人喜歡到深圳消費，這是「水向低流」的經濟自然現象，消費者到那裡消費，是他們的選擇。如果深圳的服務較好，價格又便宜，他們自然會作出選擇。

對於外界覺得香港消費市場已被深圳奪去，他指出，根據官方統計，目前每月大概有數百萬港人北上到大陸消費，平均下來，問題不是很嚴重，不會帶來太大影響，還是有港人會留港消費。

前往深圳消費的人，也以特定地方居多，比如靠近深圳的新界北部，前往深圳消費的人就較多。

他說，除了深圳，港人也會前往日本和南韓等國家消費，當中涉及美元強勁、港幣匯率較高，以致當地消費相對便宜等因素；港人前往這些國家消費，也是自然現象。

對於這是否是粵港澳大灣區融合後所產生的後遺症，麥萃才說，大灣區融合是必然趨勢，每項政策都有正反面，港人北上到深圳消費之餘，也有大批大陸旅客來港消費，而當前訪港的陸客數量並不少，只是他們的消費模式與早年有所不同，大都盡量節省金錢。

他認為，當前香港所面對的這種消費情況將會是常態，但市場本身會自行調節，比如「你服務不好，客人自然會改到其他地方去」，過程中就會有些商店被淘汰，競爭減少。再者，本地好的餐館，照樣是人來人往，生意旺盛。

事實上，在多了港人光顧之下，目前深圳某些餐飲店的價格開始漲價，問題也開始浮現。

麥萃才認為，對於香港來說，目前消費市場所出現的現象只是「陣痛」。他強調，粵港澳大灣區的融合整體上對香港有利，只是香港在此過程中「分得多些或少些」。

他表示，香港面對「陣痛」，也只能透過提升自身不足來解決，比如服務不好，就提升服務品質；大灣區融合是一定會發生的事，香港要做的，是提升自己的優勢，有何不足就參考和學習別人的做法。

比如，大家都說香港餐飲業服務不好，原因是人手不足，既然人手不足，就可以考慮輸入外勞，學習澳門輸入外勞的做法。

他說，香港不能畫地自限，要與大灣區融合，融合會帶來好處，比如大灣區其他城市消費便宜，香港老人到這些城市養老，可以正面獲益。