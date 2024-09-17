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中國經濟走弱 經濟學家：穩增長政策效果未彰顯

中央社／ 台北17日電

中國最新、8月經濟數據表現走弱，經濟學家認為，除了官方穩增長政策推動效果不如預期外，海外經濟衰退程度超乎預估，加上房地產風險等問題，加大了經濟成長阻力。

中國國家統計局最新統計資料顯示，8月工業增加值年增率4.5%，較7月放緩0.6個百分點；8月服務業生產指數年增率4.6%，較7月表現下滑；8月社會零售銷售總額（人民幣）年增率2.1%，較7月下跌0.6個百分點。

中國8月消費者物價指數（CPI）年增率0.6%，維持連續多個月微幅成長，陷入通貨緊縮風險；8月城鎮失業率攀升達5.3%，較7月上升0.1個百分點，8月城鎮失業率創下今年3月以來最高值。

中國首席經濟學家論壇理事、平安證券首席經濟學家鍾正生於首席經濟學家論壇撰文表示，8月中國經濟數據表現大多走弱，除了穩增長政策執行效果不如預期外，還有受到海外經濟衰退程度超乎預估、房地產企業信用風險蔓延等影響。

鍾正生認為，這也凸顯了，中國官方穩增長措施的迫切性提升。

鍾正生指出，從8月工業增加值、服務業生產指數等相關數據來看，可推算中國7月、8月國內生產毛額（GDP）成長率分別為4.8%、4.5%，低於中國政府工作報告設定5%左右年度成長目標。

鍾正生提到，8月工業增加值年增率下滑，主因在於裝備和高技術製造行業成長速度放緩。從消費者需求方面來看，社會零售銷售總額下降，較7月下跌0.6個百分點，加上失業率攀升等狀況，官方穩定就業的壓力加大。

鍾正生認為，整體穩增長政策執行效果不若預期；不過消費品「以舊換新」政策有發揮效果，7月24日「關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施」推出後，帶動8月家電音像器材、通訊器材、汽車報廢更新等成長。

失業 指數 經濟衰退

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