快訊

木村拓哉到妻夫木聰 專家：台灣觀光代言人不宜年年換

圖文開箱／超輕薄行動電源！高CP附支架、磁圈 充電iPhone 16一日外出沒問題

楊桃食用藥用營養價值高，8至9分熟最好吃！但2種人千萬別吃，以免中毒

聽新聞
0:00 / 0:00

籲中歐對話 王文濤：歐盟草率拒中 未展現磋商政治意願

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸商務部長王文濤16日在羅馬與義大利副總理兼外交與國際合作部部長塔亞尼進行會唔。圖取自大陸商務部
大陸商務部長王文濤16日在羅馬與義大利副總理兼外交與國際合作部部長塔亞尼進行會唔。圖取自大陸商務部

大陸商務部長王文濤16日在羅馬會見義大利副總理兼外交與國際合作部部長塔亞尼（Antonio Tajani）時指出，歐盟對中電動汽車反補貼調查是當前影響中歐經貿合作的重大問題。並希望歐委會響應各方的呼聲，根據中歐領導人達成的共識，通過對話磋商妥善解決中歐經貿分歧。

據大陸商務部網站消息，王文濤表示，歐委會草率、迅速地完全拒絕了中方提出的一攬子方案，沒有展現出通過磋商妥善解決問題的政治意願。該案影響中歐、中意的貿易和投資合作，嚴重打擊了中國企業致力於歐洲市場發展的信心。

據商務部新聞通稿，塔亞尼表示，他近日同歐委會執行副主席東布羅夫斯基斯通話，要求歐委會嚴格按照世貿組織規則及歐盟相關法律規定處理此案，避免因為此案干擾中歐經貿合作。塔亞尼也稱，義大利政府希望歐中雙方通過對話磋商達成解決方案，同時歡迎中國車企選擇投資義大利。

但另據安莎通訊社（ANSA）報導，塔亞尼在羅馬會晤王文濤後表示，「我重申義大利在汽車關稅問題上的立場，亦即我們支持歐盟的立場。」

值得注意的是，路透報導，歐委會16日指出，中國電動汽車製造商為避免被加徵關稅而做出價格承諾的最後期限已過。由於製造商都是在期限日提出，他們的計劃全被拒絕後，已無法再提交。

針對歐盟對中國電動車加徵關稅，中方積極游說歐盟國家。西班牙原本表態支持歐盟對中國電動車加稅立場，但西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）11日在結束訪中行記者會上說，歐盟需重新考慮對中國電動車可能加徵關稅的決定。

大陸商務部 歐盟 義大利 電動汽車

延伸閱讀

Audi考慮關閉布魯塞爾廠　歐盟電動車困境縮影

中歐多國再現大洪災 至少17人罹難

波蘭南部大洪水 籲歐盟提供幫助

歐盟新制效應 WTO：打造全球碳定價機制

相關新聞

籲中歐對話 王文濤：歐盟草率拒中 未展現磋商政治意願

大陸商務部長王文濤16日在羅馬會見義大利副總理兼外交與國際合作部部長塔亞尼（Antonio Tajani）時指出，歐盟對...

47台企登服貿會 捷安特首亮相

橙黃的炸串、深紅的肉片、翠綠的蔬菜，儘管只是模型，呷哺呷哺在2024年中國國際服務貿易交易會上的展台依然讓人垂涎欲滴。過...

AI+VR 服貿會滿滿「科技範」

喝一杯機器人做的現磨咖啡，帶上VR眼鏡來一場時空穿越之旅，體驗AI智能換裝與地標建築合影——走進2024年服貿會，充滿「...

港掏百億港元 吸智能企業

香港特區政府創新科技署16日推出100億港元「新型工業加速計畫」，為從事策略性產業的企業在香港設立新的智能生產設施提供資...

毛孩也要團圓…寵物月餅夯 看見新藍海

以雞肉、鴨肉、鮭魚製成的肉泥為內餡，用山藥、羊奶、果蔬粉等食材做成餅皮，外形為貓爪、花朵等形狀，還可以在表面印上寵物的名...

陸經濟保5 落空風險上升

中國大陸投資、消費、出口「三頭馬車」數據遠低於預期，多家華爾街投行看完大陸8月經濟數據後，紛紛二度下調中國大陸今年國內生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。