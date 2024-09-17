籲中歐對話 王文濤：歐盟草率拒中 未展現磋商政治意願

大陸商務部長王文濤16日在羅馬會見義大利副總理兼外交與國際合作部部長塔亞尼（Antonio Tajani）時指出，歐盟對中電動汽車反補貼調查是當前影響中歐經貿合作的重大問題。並希望歐委會響應各方的呼聲，根據中歐領導人達成的共識，通過對話磋商妥善解決中歐經貿分歧。

據大陸商務部網站消息，王文濤表示，歐委會草率、迅速地完全拒絕了中方提出的一攬子方案，沒有展現出通過磋商妥善解決問題的政治意願。該案影響中歐、中意的貿易和投資合作，嚴重打擊了中國企業致力於歐洲市場發展的信心。

據商務部新聞通稿，塔亞尼表示，他近日同歐委會執行副主席東布羅夫斯基斯通話，要求歐委會嚴格按照世貿組織規則及歐盟相關法律規定處理此案，避免因為此案干擾中歐經貿合作。塔亞尼也稱，義大利政府希望歐中雙方通過對話磋商達成解決方案，同時歡迎中國車企選擇投資義大利。

但另據安莎通訊社（ANSA）報導，塔亞尼在羅馬會晤王文濤後表示，「我重申義大利在汽車關稅問題上的立場，亦即我們支持歐盟的立場。」

值得注意的是，路透報導，歐委會16日指出，中國電動汽車製造商為避免被加徵關稅而做出價格承諾的最後期限已過。由於製造商都是在期限日提出，他們的計劃全被拒絕後，已無法再提交。

針對歐盟對中國電動車加徵關稅，中方積極游說歐盟國家。西班牙原本表態支持歐盟對中國電動車加稅立場，但西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）11日在結束訪中行記者會上說，歐盟需重新考慮對中國電動車可能加徵關稅的決定。