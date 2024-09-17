陸家電巨頭美的集團中秋在港上市 首日漲逾8%

大陸家電巨頭美的集團17日在港上市，港股17日開盤，恒生指數低開0.2%，恒生科技指數跌0.42%，但美的上市首日高開8%，報59.2港元，發行價為54.8港元。美的集團董事長兼總裁方洪波表示，相信登陸香港資本市場將有助於進一步加快美的集團全球化進程。

根據香港經濟日報估算，美的集團目前成交6.9億元。以每手100股計，不計手續費，一手帳面能賺港幣440元。

針對美的集團登港上市，方洪波指出，這不僅是美的集團在資本市場上的一個重要布局，更是公司深入推進全球化發展戰略的起點。

方洪波表示，未來將繼續推行科技領先、用戶直達、數字驅動、全球突破四大戰略，鞏固美的作為一家全球科技公司的領先地位，為全球用戶和股東創造更多價值。

與此同時，美的集團16日在港交所公告稱，根據招股結果，公開發售階段獲5.31倍認購，國際配售部分獲得8.06倍超額認購。公開發售的發售股份最終數目為2829.78萬股股份，佔發售股份總數的約5%。合共接獲13717份有效申請，受理申請數目13717份，申購一手獲配發H股份佔所申請總數的概約百分比為100%。

美的集團此前宣布全球發售計畫，擬全球發售4.92億股H股，將於17日在港交所開始交易。其基石投資人陣容堅強，比亞迪、中遠海運都在列，該公司計劃在香港進行IPO預計籌集資金最高近270億港元（約新台幣1,080億元），有望成為今年香港規模最大的IPO案，且有望成港股3年來集資額最大IPO。