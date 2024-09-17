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強颱貝碧佳強風吹落高壓電線 昆山兩民眾觸電死亡

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
貝碧嘉強風吹落昆山市周市鎮蕭林路和橫涇路口10千伏線路，導致途經此處兩名居民觸電倒地後死亡。圖取自澎湃新聞
貝碧嘉強風吹落昆山市周市鎮蕭林路和橫涇路口10千伏線路，導致途經此處兩名居民觸電倒地後死亡。圖取自澎湃新聞

被大陸稱75年來上海最強颱風貝碧嘉16日下午過境江蘇省昆山市，受颱風影響，昆山市周市鎮蕭林路和橫涇路口10千伏線路受颱風影響導線落地，導致途經此處兩名居民觸電倒地後死亡。

綜合央視新聞、瀟湘晨報報導，事故發生在16日13時21分，事故路口一段高壓線墜落導致途經兩位民眾觸電受傷，兩位民眾並非網傳的快遞員，其於16日14時許被送醫，但經全力搶救無效死亡，當地正開展家屬安撫和善後處置工作。

據大陸網友通過社交平台發布現場視頻顯示，有消防、醫護人員在現場處理。另有視頻顯示，該路上有墜落的樹枝等雜物。

16日稍早的7時30分前後，強颱貝碧嘉正式登陸上海浦東臨港新城，澎湃新聞引述臨港新片區管委會方面獲悉，截至9月16日17時，臨港新片區未發生人員傷亡

上海市天氣17日消息指出，颱風貝碧嘉已遠離上海，目前正在逐步恢復日常，上海電力公司稱，截至16日24時，因颱風停運的線路全部恢復供電。

上海 颱風貝碧佳

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