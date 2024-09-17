港掏百億港元 吸智能企業

香港特區政府創新科技署16日推出100億港元「新型工業加速計畫」，為從事策略性產業的企業在香港設立新的智能生產設施提供資助，鼓勵企業利用創新科技實現智能化製造，以提升競爭力。

中新社報導，在新型工業加速計畫下，特區政府會以1（政府）：2（企業）的形式，資助從事策略性產業（即生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技）的企業在香港設立新智能生產設施。

就每個申請項目而言，總項目成本最少為3億港元，企業須投入不少於2億港元資金，而特區政府的資助額上限為獲批項目總開支的三分之一或2億港元，以較低者為準。

每家企業最多可有兩個獲批項目，資助總額上限為每家企業2億港元。

此外，香港特區政府會為在計畫下獲批項目的企業聘用研究人才提供額外資助，以鼓勵它們在香港進行研發或擴大其研發規模，以及讓有關企業聘用設立或營運新生產設施所需的非本地人才。