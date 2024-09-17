寵物月餅夯 看見新藍海

以雞肉、鴨肉、鮭魚製成的肉泥為內餡，用山藥、羊奶、果蔬粉等食材做成餅皮，外形為貓爪、花朵等形狀，還可以在表面印上寵物的名字；中秋節來臨，不少商家推出寵物月餅，讓毛孩們也過上了團圓節。

中新社報導，月餅作為中秋節的傳統食品，象徵著團圓與和諧。寵物月餅的出現，不僅反映了新的消費需求出現，更意味著寵物作為新角色被納入家庭團聚節慶，賦予了傳統節日新的含義。

據了解，寵物月餅作為專門為寵物設計的節日食品，已不再是簡單的模仿人類食品，而是根據寵物的健康需求精心設計。也有不少人在社交平台分享自製寵物月餅的教程。

杭州、上海等城市還在中秋節組織各種創意社交活動，主人們各自帶上寵物，既能和萌寵一起以有趣的方式歡度佳節，也能在節日的歡快氛圍裡結識新的養寵人士和他們的毛孩子。

隨著人們的生活觀念、消費水平發生變化，專門為貓和狗等寵物做蛋糕、零食的寵物烘焙行業應運而生。除中秋節有寵物月餅，生日時有生日蛋糕，臨近春節時，年夜飯、蛋糕、衣服，以及智能餵食器、智能寵物貓砂盆等形式多樣的寵物年貨也受到不少「鏟屎官」青睞。

在這一潮流下，牠經濟成為新藍海。根據艾媒諮詢發布的數據，2023年大陸寵物消費市場規模已達數千億元，且保持積極增長態勢。其中，2023年大陸寵物食品行業規模達到1900億元，寵物食品高頻、消費量大的特徵，吸引很多初創企業駛入該領域。