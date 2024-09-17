帆船運動 引領戶外風潮

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

在2024年服貿會體育服務專題展區，5艘RS帆船並排而立，遠遠望去差異並不明顯，走近發現設計各不相同、細節滿滿，旨在為運動愛好者提供更加安全、豐富的帆船駕駛體驗。

新華社報導，高性能的單人帆船，適合青少年和親子團隊的雙人小帆船，可容納一名教練和兩三位學員、適合訓練使用的帆船。西港國際航海中心賽事總監郭越介紹，隨著帆船運動的普及與發展，船體也不斷升級，主帆、前帆、桅桿、帆桿方便運輸和裝配，易於翻正的自排水設計提升了安全系數。

郭越從事帆船運動已有7年，此前也是一位路跑和騎行愛好者。在他看來，帆船運動的門檻沒有大眾想像中的那麼高，俱樂部能夠提供船隻、裝備和專業指導，幫助體驗者邁出「揚帆遠航」的第一步。

如今，「跨山越海」成為戶外運動新潮流，登山、跑步、騎行等陸地項目，以及帆船、賽艇、皮划艇等水上項目受到廣泛歡迎。「目前，大陸全國多所高校組建帆船隊，大學生參與熱情高漲。中國大學生帆船線上賽能讓選手在電腦或手機上感受帆船的操縱方式，為後續實地參與帆船運動打下基礎。」郭越說。

本次服貿會9月12日至16日在北京舉辦，現場開展的各類賽事成為一大亮點。其中，科技感十足的「數智體育公開賽」設置賽艇等項目，通過打造不同場景，帶給參與者虛擬與現實相結合的運動體驗，加深對項目的理解。西港國際航海中心合夥人悅納說：「期待看到水上運動成為一種生活方式。」

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