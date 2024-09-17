AI+VR 服貿會滿滿「科技範」

喝一杯機器人做的現磨咖啡，帶上VR眼鏡來一場時空穿越之旅，體驗AI智能換裝與地標建築合影——走進2024年服貿會，充滿「科技範」的新展品、新玩法讓人應接不暇。

新華社報導，在首鋼園區一號館內，一款AR眼鏡吸引了許多觀眾駐足。「這款AR眼鏡叫聽語者，基於增強現實技術和人工智能系統，可以在不影響視線的情況下，實現實時轉寫、翻譯對話內容。」北京亮亮視野科技有限公司展位負責人介紹，該眼鏡既可輔助聽障人士對話交流，也可以在國際交往中充當「翻譯官」的角色。

從AR、VR+AI，到生成式人工智能，再到數位人……近年來，人工智能技術從實驗室逐步走向應用，在各行各業不斷拓展應用場景。

在文旅服務專題展，生成式人工智能互動裝置為觀眾帶來了別樣的文旅體驗。

「這個照片真好看，我要保存下來。」中軸線旅拍智能換裝互動相機前，觀眾王女士正在挑選照片。只需要幾秒鐘，這台智能相機便能根據人像，生成多張與地標建築的古裝合影。「看到這些虛擬照片，讓我也想實地到北京中軸線走一走，看一看這些美景。」王女士說。

在電信、計算機和資訊服務專題展，聯想新視界的AI數位人吸引了許多觀眾前來互動。通過向數位人提出要求，就可以實時操作一旁螢幕上的數位孿生工廠。

「比如向數位人提出入庫100個筆記型電腦的要求，系統就可以根據工廠的實際情況，計算出所需時間。」聯想新視界展位負責人介紹，該系統可實現「虛實映射、虛實共生、以虛控實」，基於實際工廠構建數位孿生工廠，並通過生成操作指令驅動機電設備的相應動作，形成「產業元宇宙」，提高生產效率。據介紹，這一系統已在聯想天津工廠投入使用。

在教育服務專題展的飛象星球展區，一台作業數據採集器在短短幾秒內掃描數篇學生作文，通過電腦端一鍵確認，螢幕上迅速顯示出作文批改情況、學情分析及輔導建議。

2024年服貿會的「科技範」是各行各業發展的縮影。相信在不遠的未來，數智化將更深地融入人們的生產生活當中，帶來更多的可能。