47台企登服貿會 捷安特首亮相

橙黃的炸串、深紅的肉片、翠綠的蔬菜，儘管只是模型，呷哺呷哺在2024年中國國際服務貿易交易會上的展台依然讓人垂涎欲滴。過去每屆服貿會呷哺集團都沒錯過，今年再赴「服貿之約」。

新華社報導，「來了就有收穫」，呷哺集團副總裁張豔梅說，短短4天企業已獲不少合作邀約，還了解到更多倉儲物流等方面的技術資訊，都對企業發展有幫助。

今年服貿會台灣形象展區以「服務融合發展，共享民族未來」為主題，有47家台企參展，涉及餐飲、科技、金融、智能製造、現代農業等領域。

日前，台灣中高端餐飲品牌鼎泰豐宣布將關閉大陸地區（不含港澳）32家門店中的14家，引發一定關注。

對於唱衰大陸餐飲市場的觀點，深耕大陸餐飲領域的呷哺集團並不贊同。「我們對在大陸的發展很有信心。」張豔梅說，「具體到呷哺經營的火鍋品類，火鍋食材多樣新鮮，符合大陸消費者日益提升的健康飲食需求，火鍋口味豐富多元，也能滿足不同地域大陸消費者的味蕾。」

據張豔梅介紹，呷哺集團將繼續在大陸新開門店，並加強產品研發，以實現更好發展。

下載App，登上騎行平台騎車，不用出門就能在手機界面暢享戶外騎行場景。捷安特公司的展台圍滿了參觀者，大家都想登上騎行平台一享騎行之樂。

今年是捷安特首次亮相服貿會。「開展以來，已有數百人來我們這裡體驗了，感覺熱度很高。」捷安特北京自行車俱樂部工作人員董寧笑著說。

董寧表示，近來大陸自行車銷量繼續上升。相較於歐美市場，大陸市場潛力更大，實際表現更好，公司會繼續看好大陸市場，把握發展機遇。

統計顯示，今年上半年，大陸新設台商投資企業數同比增長9.2%，兩岸貿易額同比增長7.6%。值得注意的是，來大陸投資的台企涉及領域相當廣泛，不止在餐飲、製造、金融等領域，甚至在農業領域也有台企身影。

今年服貿會上，一心回鄉集團帶來甜菜根果乾等5款產品，期望在科技賦能農業領域一顯身手。「期望借助服貿會這個大平台，能讓更多人了解到我們的產品。」該集團北京安定回鄉農業科技公司總經理李岳峰說。

李岳峰2022年從台灣來到北京，負責集團北京項目的落地發展。「之所以來大陸，是因為我覺得大陸發展綠色智慧農業的方向，與集團的發展重點完全符合。」

台商在大陸發展的信心與熱情，不僅源於廣闊市場的吸引力，還得益於大陸各項政策措施的切實保障。李岳峰說，北京項目得到了地方政府的不少幫助。比如，目前公司在北京大興項目的占地面積遠超在台灣的規模。在政府幫助下，還獲得了智慧農業方面的技術支持。