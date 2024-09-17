A 股低迷 赴港上市變熱

據統計，今年以來，已有逾20家上市公司對子公司分拆赴A股上市按下終止鍵，意味分拆赴A股上市遇冷，赴港上市成為新方向。主因A股低迷、資金量能不足，許多公司將目光轉向港股。

不過，業內人士認為，大陸監管層對於上市公司將優質資產分拆，跑去港股或美股上市，將劣質資產留在A股的狀況或會出手加以指導。

知名蘋概股歌爾股份5月終止A股上市並宣布，擬分拆子公司歌爾微赴港上市。據了解，歌爾原計畫分拆子公司歌爾微至深交所創業板上市，不過5月突然宣布終止計畫，並決定轉戰香港主板申請IPO。歌爾稱，此舉是響應大陸官方支持符合條件的行業龍頭企業赴港上市的政策，綜合考慮大陸資本市場環境和歌爾微未來發展規劃後做出的審慎決策。

分拆上市意指母公司將部分業務分離，獨立成立子公司經營這些分離業務，並讓子公司獨立上市。母公司仍持有子公司一定股份，並會將擁有的股份按比例分配給現有母公司的股東。該舉有助於企業提升業務運營效率，同時拓展融資渠道。

界面新聞報導，包括上汽集團、寶鋼股份、歌爾股份、中聯重科等超過20家上市公司分拆上市終止。而這些曾要分拆子公司上市的公司多為民營企業。

Wind統計數據顯示，2024年以來，共有約40家企業成功登陸港股市場，數量排名全球第三，累計募資約177.6億港元。去年同期則為37家。

報導引述合肥某擬上市公司董秘說法稱，分拆上市路徑之前一直都是給央企、國企留的，本就非中國資本市場上的一個常態。行情好的時候，監管層就通過一些大企業或國有企業分拆上市的訴求。一旦環境不好或政策收緊，該通道就會收緊。