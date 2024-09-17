寶鋼運用新技術 拚智慧製造

寶鋼大膽應用5G和AI技術到鋼鐵生產線，寶鋼上近來持續就工業力量和5G智慧上的深度融合不斷發展，此前曾與上海電信共同打造「5G確定性網絡在智慧製造中的應用」項目。

環球時報指出，近十年大陸科技業進步巨大，在與工業控制相關的資通技術領域，以5G為代表的技術已處於世界領先水準，但鋼鐵業自動化的基礎軟硬體皆由海外公司開發。如今，寶鋼自研鋼鐵生產控制體系如今已融入5G、AI等新技術。

與寶鋼共同打造「5G確定性網絡在智慧製造中的應用」項目的上海電信表示，和寶鋼厚板事業部等一直在探索如何打破海外工業控制軟體的壟斷，安全、自主地重構自己的工業控制體系。

上海電信工業和服務業客戶部總經理湯凱鋒稱，上述鋼鐵智慧製造系統，即先進網絡與鋼鐵應用的互相奔赴，上海電信技術團隊聚焦5G確定性網絡，確保這張網路是夠可靠的；寶鋼專注於新型控制架構應用本身。

湯凱鋒指出，將原廠常見的串列控制結構，即從現場設備到PLC、SCADA，再到MES、ERP等控制結構融合成雲和端的兩層結構，即端側為現場設備，雲側將PLC、 SCADA、MES等集中地雲端化部署。