寶鋼、華為進擊 AI 領域 跨步

寶鋼股份宣布，與華為合作的的熱軋自然寬展預測模型，已完成華為預測大模型在鋼鐵製造領域首發閉環控制技術驗證，正式投入熱軋1880產線生產。這是雙方繼4月對外宣布全面啟動人工智慧（AI）全領域深度合作後，雙方的AI合作再有新進展。

澎湃新聞報導，由華為公司、寶鋼數據AI部、設備部、熱軋廠、中央研究院、寶信軟體等多部門組成的項目專家團隊，對大模型投入後的帶鋼寬度控制進行追蹤和驗證，合作開發的熱軋自然寬展預測模型，正式投入熱軋1880產線實現在線控制，下一步將與華為繼續將相關場景拓展合作。

華為與寶鋼合作概況

專家團隊認為，在348塊帶鋼軋製過程中，華為大模型的預測精度、時延響應均滿足目標要求，帶鋼寬度即時控制正常，驗證成功。

寶鋼指出，這是基於華為平台的預測大模型首次正式投入實時生產控制，也象徵以大數據分析為特徵的「AI技術」正式拉開在寶鋼生產過程控制應用的序幕。下一步將與華為繼續合作，將大模型應用的實戰經驗向同類產線控制場景進行拓展合作。

此前，寶鋼於4月26日對外宣布，公司制定以「AI+」為標誌的新一輪數智化轉型策略，全面啟動AI策略，推動鋼鐵業的數位化轉型和智慧化升級。寶鋼當天與華為進行全領域合作簽約，表示將強強聯合開展AI全領域深度合作。

隨後，寶鋼與華為的「鋼鐵+AI」聯合創新中心也於5月正式揭幕。雙方成立該中心旨在打造鋼鐵大模型創新研發的「孵化器」和應用+AI場景迭代升級的「加速器」，為實現優勢互補。

寶鋼股份數據AI部部長肖蘇曾說，今年準備在高爐、轉爐、表檢、新鋼種研發、排程等五個領域開展大模型的研究，並結合專業領域難點痛點問題，設定解決問題的目標，展開場景應用模型的最佳開發實踐。而聯合創新中心將成為雙方共同研究和落地AI賦能鋼鐵業場景的關鍵平台。