騰訊馬化騰重回首富寶座

隨著遊戲產業在中國大陸復甦，中國大陸網路科技巨頭騰訊董事長馬化騰重登大陸首富寶座，身價高達439億美元（約新台幣1.4兆元）。

彭博報導，大陸疲軟的經濟數據，導致昨（16）日部分在香港上市的大陸企業的股票走低。根據彭博億萬富豪指數，馬化騰以439億美元的身家，超越飲料企業農夫山泉創辦人鍾睒晱。鍾睒晱跌至第三位，字節跳動創始人張一鳴位居第二。

隨著遊戲產業在大陸的復甦，騰訊的業績超越競爭對手，馬化騰的財富更是在最近不斷膨脹。根據彭博億萬富豪指數，馬化騰的財富仍比2021年1月的高峰下降約40%。

大陸電商巨頭拼多多創始人黃崢上個月僅在這一寶座上待了18天。拼多多第2季營收不如預期，管理層在財報會議上發出未來利潤逐步下降的預警，導致公司股價大跌，黃崢身價大縮水。

騰訊是全球最大的遊戲發行商，市值最高時曾躋身全球最有價值公司的第五位。馬化騰2020年6月成為大陸首富，之後騰訊在北京當局政策下，透過剝離或出售電子商務和遊戲資產來縮減規模。