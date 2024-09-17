75年來最強颱風重創上海
上海16日遭75年來最強颱風「貝碧佳」侵襲，造成上萬棵路樹傾倒或折斷，陸海空交通及外賣平台服務皆受影響。颱風中心16日中午已進入江蘇，並於下午3時減弱為強熱帶風暴，持續往西偏北方向移動。
貝碧佳颱風中心上午7時30分從上海浦東臨港新城沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達14級（每秒42公尺），中心最低氣壓為955百帕，成為75年來登陸上海最強颱風。
上海浦東陸家嘴的大陸第一高樓「上海中心大廈」內重達1,000噸的阻尼器出現明顯晃動。
據上海防汛指揮部消息，截至中午12時半，貝碧佳導致上海全市房屋受損四間，受傷一人，樹木倒伏或折斷超過萬株，累計供電中斷153處，農田受淹800餘畝。
交通方面，取消鐵路客運577列次，取消航班1,461班次，取消輪船航班39班次。上海全市景區公園共關閉139個，關閉東海大橋、長江大橋共兩座。上海浦東、虹橋兩機場自15日晚間8時起取消所有航班，歷經近18小時停止起降後，於16日下午1時多陸續恢復通行。
貝碧佳中心中午已進入江蘇昆山，根據江蘇氣象台消息，南京、蘇州、無錫和常州局部地區累計雨量可達200毫米或以上，最大陣風陸地可達12級左右，不過其強度正快速減弱。
但壞消息是，另一個颱風「葡萄桑」已於15日晚間在西北太平洋洋面上生成，預計將以每小時20至25公里速度向北偏西方向移動，強度逐漸增強，趨向大陸東海海面。
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