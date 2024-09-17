大小摩審慎看待大陸房地產景氣

對於大陸房市前景，美國投行機構摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）近期分別發布報告，小摩下調對今年大陸房地產行業數據預測，將住宅銷售價值由按年跌17%調整至跌20%，同時大摩、小摩皆稱對大陸房地產行業保持謹慎態度。

小摩報告指出，房地產新開工量由跌18%調整至跌20%，竣工量由跌10%調整至跌15%。該行認為，大陸房市如果缺乏進一步的政策支持，下行風險依然存在。然而，正是由於市場惡化程度超出預期，大陸中央有可能在9月底前推出更強的支持政策。在此之前，該行對大陸房地產業仍保持謹慎態度。

此外，大摩報告指出，由於大陸房價加速下跌，8月房地產銷售仍然疲弱。同時，建築和房地產投資依然低迷。儘管第四季更多城市有望推出寬鬆措施，但對市場復甦仍維持審慎看法。

大陸國家統計局近日發布8月的房價數據顯示，除了個別房價上漲的城市，目前新房市場整體仍呈降價趨勢，且指標有所惡化。同時，中古屋市場的價格調整更為徹底，一、二、三線城市的中古住宅銷售價格都較去年同期衰退。

大陸房產調研機構克而瑞地產研究發布報告稱，8月百強房企實現銷售操盤金額人民幣2,512億元，月減10%。

前八個月百強房企實現銷售操盤金額年減36.5%。市場持續走弱之下，8月房企投資意願降至「冰點」，百強房企拿地金額中近八成企業未有新增土儲入帳。形成銷售、投資皆疲弱的循環。