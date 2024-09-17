8月「三頭馬車」數據不如預期 大陸經濟保5落空風險上升

中國大陸投資、消費、出口「三頭馬車」數據遠低於預期，多家華爾街投行看完大陸8月經濟數據後，紛紛二度下調中國大陸今年國內生產毛額（GDP）增速預測，不僅認為官方的5%目標將會落空，知名投行大摩預測最低甚至只有4.6%，且明年進一步降低至4.2%。

彭博報導，高盛今年7月就將大陸今年GDP成長率從5%下修至4.9%，昨（16）日則二度下修今年經濟增長預測從4.9%下調至4.7%，反映財政刺激滯後，維持大陸明年增長預測在4.3%不變。該行認為，大陸今年全年5%左右的GDP增長目標落空風險正在上升，因此加碼需求側刺激措施的緊迫性也在增加。

投行預測陸GDP年增率

摩根士丹利（簡稱大摩）也調低大陸今年經濟增速預測至4.6%，此前預測為4.8%，同時將大陸明年增長預測從4.5%下調至4.2%。大摩分析，債務、通縮循環惡化的影響，可能在9至12月份蓋過潛在的寬鬆措施，並預計大陸政策利率將下調20個基點。

花旗則將大陸今年經濟增速預測從4.8%下調至4.7%，因8月經濟活動數據遜預期且需求令人擔憂，而需求放緩將愈來愈多地影響供應側，並削弱產出。

花旗同時把明年大陸經濟增速預測從4.5%下調至4.2%。花旗預估，大陸經濟在今年第3季和第4季分別年增4.5%和4.4%，並預料今年內利率將下調10至20個基點。

大陸國家統計局上周六公布，8月規模以上工業增加值年增4.5%，增速為近五個月來最慢，且連續第四個月放緩，社會消費品零售總額升2.1%，今年前八個月固定資產投資更來到今年內最低增速的3.4%，前述數據全部都遜於市場預期。

大陸國家統計局新聞發言人劉愛華坦言，房地產市場仍在調整，下一步要加大宏觀調控力度，深入挖掘內需潛力。

澳盛銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆直言，除非大陸領導高層願意推出火箭筒式的刺激方案，否則8月的數據基本上已經排除大陸今年經濟成長實現5％官方目標的可能性。



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