大陸房市築底 金九旺季不旺

市調公司克而瑞發布的最新報告指出，8月中國大陸新房市場延續築底行情，成交絕對量為今年次低，二手房成交走弱，進入傳統 「金九」銷售旺季，9月上半月大陸新房、二手房成交量仍繼續走弱。顯示傳統房市銷售旺季「金九」可能不旺。

展望後市，克而瑞報告指出，考慮到下半月業績衝刺集中備案等因素，9月全月的新房、二手房成交規模仍有望超過8月，但政策利好效應減弱、購房者信心缺失背景不變，疊加供應不濟、市場推盤積極性不足，成交增長幅度可能很有限。

報告指出，9月前12日，大陸30個重點城市新房總計成交295萬平方米，較8月前12日下降6%，較去年9月1日至12日下降18%。尤其是一線城市回落最為明顯，北京、深圳成交均顯乏力，較8月同期近乎腰斬。二線城市成交整體持穩，寧波、長沙等成交有改善，但杭州、武漢等成交持續走低。

三、四線城市成交在低基數效應下，成交月增19%，年跌1%，佛山、惠州成交表現相對亮眼，較去年同期均正成長。

二手房成交按月穩中微跌。9月前12天，15個重點監測城市二手房總計成交246萬平方米，較8月前12天下降4%，按年增長31%。北京、深圳等成交仍具韌性，按月穩中有增，反觀杭州、蘇州等頹勢漸顯，成交按月轉跌，而東莞、大連等成交更是明顯不濟，按月跌幅居前。按年來看，八成城市成交規模高於去年同期，深圳等保持倍增。

報告指出，總體看9月上半月，重點城市一、二手房成交表現按月繼續走弱，30個城市新房總成交較8月同期下降6%，二手房總成交規模下降約4%，新房成交按年下降18%，二手房相對堅挺，較去年增長31%。