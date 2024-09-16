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中方遊說碰壁 義大利續挺歐盟對中國電動車加稅

中央社／ 羅馬16日專電

中國商務部長王文濤赴歐洲遊說電動車徵稅議題。義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）今天會晤王文濤後，重申義大利立場不變，將繼續支持歐洲聯盟對從中國進口的電動車加徵關稅。

歐盟去年10月立案調查中國政府對純電動車（BEV）不當補貼案，今年7月宣布加徵暫時性反補貼稅，8月向關係人提出正式加稅的調查決定「草稿」以徵集意見。執委會的最終決定將在10月30日前向歐盟27國提出並投票；除非超過15國反對，加徵至少5年的關稅將成定局。

中國積極以各種方式軟硬施壓歐盟國家。西班牙原本表態支持歐盟對中國電動車加稅立場，但西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）11日在結束訪中行記者會上說，歐盟需重新考慮對中國電動車可能加徵關稅的決定。

鑒於義大利積極吸引中國汽車集團前來設廠，王文濤專程訪義遊說，義大利態度是否動搖備受關注。

安莎通訊社（ANSA）報導，義大利副總理兼外長塔亞尼今天在羅馬會晤王文濤後表示，他向王文濤重申，義大利願意與中國這個偉大的國家合作。「對義大利來說，中國是在國際市場上的對話者，同時也是競爭對手。」

塔加尼明確宣示：「我重申義大利在汽車關稅問題上的立場，亦即我們支持歐盟的立場。」

對於與中國的商業合作，塔加尼表示，義大利已準備好，透過雙邊同意的建設性方案，從中小企業開始合作。義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）接下來訪問北京時，他將陪同出訪，屆時也會重申這方面的合作。

中國為緩解歐盟針對電動車加徵關稅案出招頻頻，部分中國電動車出口商日前提議用保證進入歐盟市場的最低價格，換取歐盟放棄對中國「反補貼」調查案加徵關稅。歐盟執委會12日拒絕接受這項提議。

歐盟 義大利 電動

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