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房價下跌大陸停繳房貸者爆增 銀行法院冷處理

中央社／ 台北16日電

中國經濟走下坡、房價持續下跌的情況下，購房者主動停付房貸的情況爆增。有報導指出，相較以往立刻走向房屋法拍償債，當前銀行逐步轉向「冷處理」，而法院也對許多強制執行申請遲遲不立案。

陸媒經濟觀察網15日報導，對於停繳房貸，商業銀行傳統的處置方式，一種是司法拍賣抵押物用來償債，一種是將債權打包出售給專業的不良資產處置公司。

不過，南方一家城市商業銀行近期並沒有用傳統的處置方式，而是直接向市場出售不良債權。原本是本金人民幣126萬元（約新台幣567萬元），抵押物為一間三線城市120平方公尺的住宅，最後該債權以88萬元底價成交，與本金相比打了7折。

該城商行支行負責人安華（化名）說，2023年底，他所在支行的房貸逾期情況明顯多了起來，目前累計已有50多筆。以往每年停繳房貸不會超過10筆，而且大部分會在當年內完成處置。

他表示，隨著房價下跌，今年以來，部分房貸的抵押物價值已無法覆蓋債權本金；加上監管機構、地方政府及法院等相關方的顧慮，透過傳統方式處置以房產為抵押物的不良債權，面臨重重障礙。

在當前的經濟情況下，報導說，部分地方政府擔心司法拍賣房產會造成一些人失去居所，所以不希望通過法拍程序處置。這是今年以來停貸增加而法拍屋沒有明顯變化的重要原因。

此外，由於法拍屋的價格普遍低於市場價，法拍屋數量太多會影響一個城市的房價，兩者甚至會形成惡性循環。這也是地方政府不願大量出現法拍屋的另一個重要原因。

至於銀行方面，對停繳房貸也逐步轉向冷處理。安華說，今年銀行用更靈活的方式應對，根據借貸人面臨的困難、還款能力和意願等分類管理和處置。在政策允許的範圍內，銀行想方設法勸說業主不要停付貸款。

假設購房者因暫時失去收入來源而停繳貸款，但本身具備恢復就業的條件和能力，銀行可能會有條件允許購房者暫停還貸，或者減低每月房貸負擔。

安華說，近年因經濟壓力較大，各行業都存在收入下降甚至失去收入來源的情況。對這種情況，銀行有義務與貸款人共同渡過難關。

對已經逾期且協商無果的房貸，銀行會根據抵押物所在的區位、價值來決定拍賣的金額。

安華說，除房貸外，今年以來，經營貸和抵押貸也面臨著不小的停貸壓力。停貸的因素很多，有就業和收入因素，也有信心和預期因素，但「根源是房價跌了」。這也是多數買房者主動停繳房貸的主要原因。

本金 法拍

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