大陸中古屋市場不振 屋主降價求售越發普遍

中國房地產市場依舊不振，連原本相對穩定的中古屋市場也「顯露疲態」。今年8月中國一線城市中古屋銷售價格年減9.4%，二、三線城市則分別年減8.6%和8.5%。專家指，需求仍顯疲態，屋主為了脫手，房價可能持續下跌。

據第一財經報導，中國國家統計局近日發布8月的房價數據，資料顯示除了個別房價上漲的城市，目前新房市場整體仍呈降價趨勢，且指標有所惡化。同時，中古屋市場的價格調整更為徹底，一、二、三線城市的中古住宅銷售價格都較去年同期衰退。

據數據顯示，今年8月中國一線城市的中古住宅銷售價格年減9.4%，降幅比7月擴大0.6個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳與去年同期相比分別衰退8.5%、5.8%、12.5%和10.8%；二、三線城市的中古住宅銷售價格分別年減8.6%和8.5%。

報導引述房地產分析機構易居研究院研究總監嚴躍進表示，相較於新房而言，中古屋的價格彈性空間比較大，但今年8月一線城市的中古房價格指數跌幅擴大，需要警惕的是，「此前限購政策放鬆後，一些二手房（中古屋）交易不錯，但若是後續潛在需求沒有跟上，二手房交易也會遇到壓力。」

報導指出，原本相對穩定的中古屋市場，今年也已出現屋主被迫降價求售的現象。

有求售的上海屋主坦言，年初將房子正式掛牌出售，本以來以為幾個月就能賣掉，沒想到連續3個月，房子都沒有房仲帶看，預訂的新房也急需資金，仲介表示想快點出售，最好降到有競爭力的價位，「不賣有資金壓力，賣了捨不得，更別說是低價賣。」

有房產仲介表示，現在整體中古屋市場是買方市場，一旦屋主決定賣房，想快速出售，要把價格調整到同社區較低水準，甚至所在區域的較低水準，這樣才能吸引來看房的人，否則難有人問津，「今年以來看似穩健修復的二手房市場，相當大一部分在於屋主對價格的讓步。」

嚴躍進表示，當下中古屋市場最大的問題在於願意接手的買家比較少，這次一線城市中古屋價格出現較大幅度下跌，說明中古屋市場需要有新的發展模式，尤其是增加潛在的購房需求、加大中古屋的原拆原建工作、提高中古屋的非居住用途等。唯有這樣，才能真正提振交易市場。