快訊

不准中信金公開收購新光金 金管會4理由駁回全文聲明曝光

謀刺川普嫌犯曾出書 291頁稱對烏克蘭戰爭「幻滅」、欲參戰遭拒

虎林國中前6死傷…3童遭撞畫面曝光 賓士車「副駕落跑」搜出槍毒

大陸中古屋市場不振 屋主降價求售越發普遍

中央社／ 上海16日電
大陸房市示意圖。中新社資料照
大陸房市示意圖。中新社資料照

中國房地產市場依舊不振，連原本相對穩定的中古屋市場也「顯露疲態」。今年8月中國一線城市中古屋銷售價格年減9.4%，二、三線城市則分別年減8.6%和8.5%。專家指，需求仍顯疲態，屋主為了脫手，房價可能持續下跌。

據第一財經報導，中國國家統計局近日發布8月的房價數據，資料顯示除了個別房價上漲的城市，目前新房市場整體仍呈降價趨勢，且指標有所惡化。同時，中古屋市場的價格調整更為徹底，一、二、三線城市的中古住宅銷售價格都較去年同期衰退。

據數據顯示，今年8月中國一線城市的中古住宅銷售價格年減9.4%，降幅比7月擴大0.6個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳與去年同期相比分別衰退8.5%、5.8%、12.5%和10.8%；二、三線城市的中古住宅銷售價格分別年減8.6%和8.5%。

報導引述房地產分析機構易居研究院研究總監嚴躍進表示，相較於新房而言，中古屋的價格彈性空間比較大，但今年8月一線城市的中古房價格指數跌幅擴大，需要警惕的是，「此前限購政策放鬆後，一些二手房（中古屋）交易不錯，但若是後續潛在需求沒有跟上，二手房交易也會遇到壓力。」

報導指出，原本相對穩定的中古屋市場，今年也已出現屋主被迫降價求售的現象。

有求售的上海屋主坦言，年初將房子正式掛牌出售，本以來以為幾個月就能賣掉，沒想到連續3個月，房子都沒有房仲帶看，預訂的新房也急需資金，仲介表示想快點出售，最好降到有競爭力的價位，「不賣有資金壓力，賣了捨不得，更別說是低價賣。」

有房產仲介表示，現在整體中古屋市場是買方市場，一旦屋主決定賣房，想快速出售，要把價格調整到同社區較低水準，甚至所在區域的較低水準，這樣才能吸引來看房的人，否則難有人問津，「今年以來看似穩健修復的二手房市場，相當大一部分在於屋主對價格的讓步。」

嚴躍進表示，當下中古屋市場最大的問題在於願意接手的買家比較少，這次一線城市中古屋價格出現較大幅度下跌，說明中古屋市場需要有新的發展模式，尤其是增加潛在的購房需求、加大中古屋的原拆原建工作、提高中古屋的非居住用途等。唯有這樣，才能真正提振交易市場。

一線城市 售價

延伸閱讀

「金九」已過半 大陸樓市一、二手成交持續回落

中古屋均價遠低預售屋行政區 前10名上榜行政區一次看

買新不如買舊？七都這些行政區中古屋、預售屋價差逾倍

中古屋只要一半價！ 七都這些區「買新不如買舊」

相關新聞

遊戲產業復甦 騰訊馬化騰重登大陸首富寶座

隨著遊戲產業在中國復甦，大陸網路科技巨頭騰訊聯合創辦人馬化騰重登中國首富寶座，身價高達439億美元。

大陸中古屋市場不振 屋主降價求售越發普遍

中國房地產市場依舊不振，連原本相對穩定的中古屋市場也「顯露疲態」。今年8月中國一線城市中古屋銷售價格年減9.4%，二、三...

嘴上說不買…蘋果新機大陸預售 iPhone 16 Pro Max秒殺

中國自13日晚間開始預售蘋果新機iPhone 16全系列，中國消費者依舊搶購，其中iPhone 16 Pro Max最搶...

「金九」已過半 大陸樓市一、二手成交持續回落

市調公司「克爾瑞」發布的報告指出，8月中國大陸新房市場延續築底行情，成交絕對量為今年次低，二手房成交走弱。進入傳統 「金...

小林製藥產品事件後...日貨光環褪色 陸客熱情消退

中國大陸消費者以往認為，日本醫療美妝產品的品質安全無虞、深具保障，不過如今日貨光環逐漸褪色。

8月數據欠佳 大摩、小摩對大陸房市謹慎以待

對於大陸房市前景，美國投行機構摩根史丹利（大摩）、摩根大通（小摩）近期分別發布報告，小摩下調對今年大陸房地產行業數據預測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。