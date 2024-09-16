快訊

不准中信金公開收購新光金 金管會4理由駁回全文聲明曝光

謀刺川普嫌犯曾出書 291頁稱對烏克蘭戰爭「幻滅」、欲參戰遭拒

虎林國中前6死傷…3童遭撞畫面曝光 賓士車「副駕落跑」搜出槍毒

遊戲產業復甦 騰訊馬化騰重登大陸首富寶座

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸網路科技巨頭騰訊聯合創辦人馬化騰重回中國首富寶座。（中新社）
大陸網路科技巨頭騰訊聯合創辦人馬化騰重回中國首富寶座。（中新社）

隨著遊戲產業在中國復甦，大陸網路科技巨頭騰訊聯合創辦人馬化騰重登中國首富寶座，身價高達439億美元。

彭博社報導，中國大陸疲軟的經濟數據，導致9月16日部分在香港上市的大陸企業的股票走低。根據彭博億萬富豪指數，截至16日下午2時23分，馬化騰以439億美元的身家，超越飲料企業農夫山泉創辦人鍾睒晱。鍾睒晱跌至第三位，字節跳動創始人張一鳴位居第二。

隨著遊戲產業在中國的復甦，騰訊的業績超越了競爭對手，馬化騰的財富更是在最近不斷膨脹。

根據彭博億萬富豪指數，馬化騰的財富仍比2021年1月的峰值下降了約40%。他是自7月以來的第三位登上中國首富寶座的企業家。

中國大陸電商巨頭拼多多創始人黃崢上個月僅在這一寶座上呆了18天。拼多多第二季度營收不如預期，管理層在財報會議上發出了未來利潤逐步下降的預警。

馬化騰1998年創辦騰訊，投入從早期創業中賺到的人民幣50萬元，相當於當時中國人62年的平均工資。他在深圳大學攻讀電腦科學，同其他四人共同創立騰訊之前，從事軟體開發。

騰訊是全球最大的遊戲發行商，市值最高時曾躋身全球最有價值公司的第五位。馬化騰2020年6月成為中國首富，之後騰訊在北京當局政策下，透過剝離或出售電子商務和遊戲資產來縮減規模。不過，他與阿里巴巴創辦人馬雲作風不一，馬化騰行事低調，主要在幕後策劃公司發展。

拼多多 財富 馬化騰

延伸閱讀

騰訊總部大廈深夜上演「活春宮」 會議室外引同事陣陣驚呼

大陸首創 北京開通地鐵外籍遊客持信用卡「刷卡」乘坐

窮鬼套餐、10元吃飽 大陸回不去的「性價比時代」給台灣餐飲業什麼啟發？

新手機不支援微信謠言方平息 蘋果稅談判話題再起

相關新聞

遊戲產業復甦 騰訊馬化騰重登大陸首富寶座

隨著遊戲產業在中國復甦，大陸網路科技巨頭騰訊聯合創辦人馬化騰重登中國首富寶座，身價高達439億美元。

大陸中古屋市場不振 屋主降價求售越發普遍

中國房地產市場依舊不振，連原本相對穩定的中古屋市場也「顯露疲態」。今年8月中國一線城市中古屋銷售價格年減9.4%，二、三...

嘴上說不買…蘋果新機大陸預售 iPhone 16 Pro Max秒殺

中國自13日晚間開始預售蘋果新機iPhone 16全系列，中國消費者依舊搶購，其中iPhone 16 Pro Max最搶...

「金九」已過半 大陸樓市一、二手成交持續回落

市調公司「克爾瑞」發布的報告指出，8月中國大陸新房市場延續築底行情，成交絕對量為今年次低，二手房成交走弱。進入傳統 「金...

小林製藥產品事件後...日貨光環褪色 陸客熱情消退

中國大陸消費者以往認為，日本醫療美妝產品的品質安全無虞、深具保障，不過如今日貨光環逐漸褪色。

8月數據欠佳 大摩、小摩對大陸房市謹慎以待

對於大陸房市前景，美國投行機構摩根史丹利（大摩）、摩根大通（小摩）近期分別發布報告，小摩下調對今年大陸房地產行業數據預測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。