遊戲產業復甦 騰訊馬化騰重登大陸首富寶座

隨著遊戲產業在中國復甦，大陸網路科技巨頭騰訊聯合創辦人馬化騰重登中國首富寶座，身價高達439億美元。

彭博社報導，中國大陸疲軟的經濟數據，導致9月16日部分在香港上市的大陸企業的股票走低。根據彭博億萬富豪指數，截至16日下午2時23分，馬化騰以439億美元的身家，超越飲料企業農夫山泉創辦人鍾睒晱。鍾睒晱跌至第三位，字節跳動創始人張一鳴位居第二。

隨著遊戲產業在中國的復甦，騰訊的業績超越了競爭對手，馬化騰的財富更是在最近不斷膨脹。

根據彭博億萬富豪指數，馬化騰的財富仍比2021年1月的峰值下降了約40%。他是自7月以來的第三位登上中國首富寶座的企業家。

中國大陸電商巨頭拼多多創始人黃崢上個月僅在這一寶座上呆了18天。拼多多第二季度營收不如預期，管理層在財報會議上發出了未來利潤逐步下降的預警。

馬化騰1998年創辦騰訊，投入從早期創業中賺到的人民幣50萬元，相當於當時中國人62年的平均工資。他在深圳大學攻讀電腦科學，同其他四人共同創立騰訊之前，從事軟體開發。

騰訊是全球最大的遊戲發行商，市值最高時曾躋身全球最有價值公司的第五位。馬化騰2020年6月成為中國首富，之後騰訊在北京當局政策下，透過剝離或出售電子商務和遊戲資產來縮減規模。不過，他與阿里巴巴創辦人馬雲作風不一，馬化騰行事低調，主要在幕後策劃公司發展。