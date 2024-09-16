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8月數據欠佳 大摩、小摩對大陸房市謹慎以待

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
受到大陸房市8月數據不佳影響，美機構大摩、小摩近期發布報告，對大陸房市前景皆保持謹慎態度。（美聯社）
受到大陸房市8月數據不佳影響，美機構大摩、小摩近期發布報告，對大陸房市前景皆保持謹慎態度。（美聯社）

對於大陸房市前景，美國投行機構摩根史丹利（大摩）、摩根大通（小摩）近期分別發布報告，小摩下調對今年大陸房地產行業數據預測，將住宅銷售價值由按年跌17%調整至跌20%，同時大摩、小摩皆稱對大陸房地產行業保持謹慎態度。

小摩報告指出，房地產新開工量由跌18%調整至跌20%，竣工量由跌10%調整至跌15%。該行認為，大陸房市如果缺乏進一步的政策支持，下行風險依然存在。然而，正是由於市場惡化程度超出預期，大陸中央有可能在9月底前推出更強的支持政策。在此之前，該行對大陸房地產業仍保持謹慎態度。

此外，大摩報告指出，由於大陸房價加速下跌，8月房地產銷售仍然疲弱。同時，建築和房地產投資依然低迷。儘管第四季更多城市有望推出寬鬆措施，但對市場復甦仍維持審慎看法。

此外，大陸房產調研機構克而瑞地產研究16日發布報告稱，9月上半月，大陸重點城市一、二手房成交表現月增率繼續走弱，30城市新房總成交較8月同期下降6%，二手房總成交規模下降約4%。顯示傳統房市銷售旺季「金九」可能不旺。

展望後市，克而瑞報告指出，考慮到下半月業績衝刺集中備案等因素，9月全月的新房、二手房成交規模有望超過8月，但政策利好效應減弱、購房者信心缺失背景不變，疊加供應不濟、市場推盤積極性不足，成交增長幅度可能很有限。

此前，克而瑞發布調查顯示，8月百強房企實現銷售操盤金額人民幣2,512億元，月減10%。前八個月百強房企實現銷售操盤金額年減36.5%。市場持續走弱之下，8月房企投資意願降至「冰點」，百強房企拿地金額中近八成企業未有新增土儲入帳。形成銷售、投資皆疲弱的循環。

二手房 房地產 摩根

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