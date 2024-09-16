8月人民幣存款餘額暴跌 月減幅創開辦以來第2大

中國經濟前景蒙塵，不論企業還是投資人，持有人民幣的誘因大大降低。央行統計，8月國銀人民幣存款餘額為人民幣1216.39億元，較7月暴跌65.27億元，改寫102年10月以來新低紀錄，並創開辦以來第2大月減幅。

央行今天公布國銀人民幣存款餘額，截至113年8月底，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為919.42億元，月減13.37億元，國際金融業務分行（OBU）驟減51.9億元、跌破300億元大關，降至296.97億元。

國銀人民幣存款餘額合計1216.39億元，大跌65.27億元，月減幅達5.09%，為102年開辦以來的次大減幅，僅次於去年8月的7.38%。

央行官員直言，這次人民幣存款餘額月減幅之大，相當罕見，細看原因，主要是電子業法人將人民幣活存換成美元，且「比重很高」，導致OBU存款餘額大減。

央行官員補充，OBU是廠商進行資金調度使用，因只有單月數據，還看不出僅是單月的資金調度較缺美元，還是有其他資金使用或供應鏈調整等考量，必須再觀察幾個月，看看是否延續。

DBU部分，8月的個人戶、法人戶同步下滑，央行官員指出，法人戶存款減少是因人民幣基金到期，資金付給投資人所致；個人戶則延續近年緩步走低的趨勢，畢竟中國經濟不振，近年匯利率條件也不佳，從投資報酬率的角度來看，遠遠比不上美元。

央行彙整今天最新國銀人民幣專案牌告利率，1個月期以永豐3.05%最佳、3個月是渣打銀行的2.2%，6個月期為永豐銀行的2.2%，1年期是陽信銀行的2.1%；和8月底相比，6個月及1年期的報價又往下走，凸顯人民幣對投資人的吸引力相當疲弱。

央行官員直言，中國經濟前景蒙塵，加上美元高利題材「吸金」，投資人琵琶別抱，導致人民幣商品的供給、需求都減少，雖然美國聯準會降息在即，但目前單以存款的投資報酬率而言，「美元還是最好」。